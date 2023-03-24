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إحالة إيفرتون إلى «لجنة انتهاك القواعد المالية»

إحالة إيفرتون إلى «لجنة انتهاك القواعد المالية»
25 مارس 2023 01:02

لندن (أ ف ب) 

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أُحيل نادي إيفرتون إلى لجنة مستقلة بشأن انتهاك مزعوم للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفق ما أعلنت رابطة الدوري أمس.
ويتعلق الانتهاك المزعوم بالفترة المنتهية في موسم 2021-2022، عندما تجنب نادي ميرسيسايد الهبوط الى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" بفارق أربع نقاط عن المركز الثامن عشر.
ووجه كل من بيرنلي الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، وليدز يونايتد كتابًا إلى رابطة الدوري في مايو الماضي للتساؤل، عما إذا كان إيفرتون قد أبلغ عن خسائر لمدة ثلاث سنوات بقيمة 371.8 مليون جنيه إسترليني (454.4 مليون دولار) انتهكت القواعد المالية.
وتسمح لوائح الأرباح والاستدامة المالية في الدوري الممتاز للأندية، بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى خلال فترة ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات قد تشمل حسم النقاط.
وجاء في بيان صادر عن الرابطة: "تؤكد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنها أحالت (الجمعة) الى لجنة انتهاكًا مزعومًا للقواعد الربحية والاستدامة في الدوري من قبل نادي إيفرتون".
لكن إيفرتون أكد في وقت لاحق أنه "أصيب بخيبة أمل" من القرار، موضحاً في بيان قوي النبرة أن النادي "يعارض بشدة مزاعم عدم الامتثال ويثق تمامًا مع فريقه الخاص المستقل من الخبراء، أنه لا يزال ملتزمًا بجميع القواعد والقوانين المالية".
وأضاف إيفرتون أنه "سيدافع بقوة" عن موقفه أمام اللجنة، بعد أن قدم معلومات إلى الدوري الإنجليزي "بطريقة منفتحة وشفافة" بينما يتصرف "بحسن نية".
ويحتل ايفرتون راهنًا المركز الخامس عشر في الدوري على بعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط.

إيفرتون
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
ليدز يونايتد
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