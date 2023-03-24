كأس دبي العالمي.. «حلم الأبطال»

إعداد: رضا سليم - عصام السيد - محمد حسن

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يشهد مضمار ميدان تحفة المضامير العالمية اليوم انطلاقة فعاليات «النسخة 27» لكأس دبي العالمي 2023، البالغ جوائزها المالية 30.5 مليون دولار، وتتألف الأمسية من تسعة أشواط بمشاركة 124 خيلاً، والتي تمثل امتداداً للنجاحات والإنجازات والأرقام القياسية التي حققها السباق الأهم في العالم على مدار «26 نسخة» سابقة.

وتتجه أنظار عشاق ومحبي سباقات الخيل العالمية إلى مضمار «ميدان» للانطلاقة الـ27 للأمسية الأغلى التي تستمر 5 ساعات من الإثارة والتحدي، حيث تبلغ قيمة جائزة الشوط الرئيسي 12 مليون دولار، برعاية طيران الإمارات، وتتنافس نخبة خيول العالم في الشوط الذي يجتذب أنظار صناعة الخيل بالعالم، في سهرة رمضانية للمرة الأولى.

سيكون عشاق السباقات على موعد مع الإثارة والتحدي لمعرفة البطل المُتوج بلقب النسخة الـ 27، وتتنافس 15 خيلاً من النخبة للفوز بلقب الشوط الرئيس لمسافة الميل وربع الميل «2000 متر» للفئة الأولى على الأرضية الرملية لنيل الكأس الأغلى، للدخول في قائمة شرف الأبطال.

ويواجه الجواد «الجيرز» البالغ تصنيفه 120 رطلاً، لحمدان سلطان السبوسي، بإشراف سايمون وإيد كريسفورد، الفائز بجدارة في الجولتين الأولى والثانية من تحدي آل مكتوم «فئة2»، بقيادة جيمس دويل، طموح الجواد «كنتري جرامر» حامل اللقب، والخيول اليابانية، وهو المرشح الثاني للفوز.

ويقود «سالوت ذا سولجر» صاحب المركز الخامس في «نسخة 2021» من السباق، بتدريب فوزي ناس، وشعار فيكتوريوس البحرينية للسباقات، وهو الجواد الذي عاد ليتصدر العناوين في النسخة الأخيرة من أمسية «سوبر ساترداي»، بانتصار قوي في الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم «فئة1»، فيما يطمح الجواد المتطور «ريمورس» لإسطبلات الراشد، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي للمنافسة، وهناك «بندوق»، الذي يواجه التحدي العالمي.

ويتقدم «كنتري جرامر» حامل اللقب الترشيحات، ويطمح ممثل إسطبلات بوب بافرت إلى أن يصبح ثاني جواد فقط يحرز لقبين متتاليين في السباق، وحقق «كنتري جرامر» المركز الثاني ثلاث مرات، من بينها واحدة خلف «فلايت لاين» أعلى الخيول تصنيفاً في العالم، منذ «فرانكل» في سباق باسفيك كلاسيك ستيكس، ثم حقق الفوز بسباق سان أنطونيو ستيكس «فئة2» بمضمار سانتا أنيتا، وذهب لكأس السعودية، حيث حل في المركز الثاني للعام الثاني على التوالي.

وتتأهب الخيول اليابانية التي حققت اللقب من قبل عبر «فيكتوار بيزا» في 2011، لمنافسة شرسة ممثلة في طموح 8 منافسين من اليابان، من بينهم بطل كأس اليابان «فيلا أزول»، وحامل لقب كأس السعودية «بانثالاسا».

ويعد «بانثالاسا» أحد 8 مشاركين يمثلون اليابان، وهناك «فيلا أزول» بطل كأس اليابان فئة1، و«تي أو كينيس» الفائز أيضاً بسباق من الفئة الأولى، بالإضافة إلى مهر الأربع سنوات «جيوجليف» بتدريب تيسويا كيمورا صاحب المشاركات على الأرضيتين العشبية والرملية والمتألق على مسافة 2000 متر.

ويرفع العلم الياباني أيضاً الجواد الأميركي الأصل «كايف فيرو»، بتدريب نوريوكي هوري جواد الست سنوات ابن الفحل أميريكان فيرو، والفائز بسباق فيبروري ستيكس «فئة1» في اليابان، وصاحب المركز الثالث في كأس السعودية.

ومن السعودية يشارك حامل لقب نسخة العام الماضي من كأس السعودية، أمبلم رود بشعار الأمير سعود بن سلمان، والذي لم يشارك منذ فوزه العام الماضي، إلا في نسخة هذا العام من كأس السعودية، حيث حل بالمركز السادس.

سهرة رمضانية في ميدان

يستقبل ميدان ضيوف كأس دبي العالمي للخيول للمرة الأولى خلال شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن تتكرر الاستضافة الرمضانية في النسختين المقبلتين أيضاً مع الالتزام الدائم بإقامة الحدث في السبت الأخير من شهر مارس من كل عام، لتتحول الإثارة في تحفة المضامير إلى سهرة رمضانية لعشاق الخيول في العالم.

وارتدى ميدان الحُلة الزاهية واكتملت الترتيبات والتجهيزات قبل ساعات من انطلاقة الحدث الأغلى والأهم في العالم في ليلة العُرس الكبير، وهي عادته منذ افتتاحه في 28 يناير 2010، حيث ينتظر المتابعون «ليلة ميدان» في السبت الأخير من شهر مارس من كل عام، والجميع يتطلع للمجد من فرسان ومدربين وملاك.

ويستعد قبلة سباقات الخيول في العالم للمتعة والإثارة في ليلة من ليالي الإبداع، وسباق الملايين، والعالم في دبي ليتابع ليلة ميدان، والجميع على أهبة الاستعداد والجماهير بدأت في الترتيب ليس فقط لحضور المهرجان الكبير بل أيضاً للدخول في سباق القمة بترشيح الخيول الفائزة، ليكون جزءاً من الحدث.

ميدان جاهز على الموعد، بعدما اكتملت الترتيبات والتجهيزات، وازدان المدخل الرئيس للمضمار بجانب التجهيزات العالية التي قامت بها اللجنة المنظمة، من أجل تسهيل دخول الجمهور والضيوف من خلال بوابات مخصصة ولوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية.

تحول ميدان إلى مسرح للعروض التجريبية إلى حفل الافتتاح مع مفاجآت متجددة في كل عام تضيف المزيد من الرونق لأحد أكبر التجمعات الرياضية التي تمتزج فيها روعة الأداء الرياضي مع أحدث صيحات الموضة والأناقة.

وتقف إدارة ميدان أمام كل صغير وكبيرة، فلم يتوقف العمل في مكان الحدث، سواء في بروفات حفل الافتتاح أو التحرك في كل مكان، لوضع اللمسات الأخيرة قبل الليلة الكبيرة، وتواجد العمال داخل وخارج المضمار لإنهاء كافة الترتيبات، سواء في المدرجات ومقصورة رجال الأعمال والأماكن الخاصة بالشركات الراعية، وكان ميدان على مدار الأيام الماضية أشبه بخلية نحل تعمل على مدار الساعة دون كلل من أجل الظهور بالمظهر المشرف أمام العالم.

الإمارات.. الصدارة بـ«اللقب 13»

حققت خيول الإمارات الفوز بلقب كأس دبي العالمي 13 مرة عبر سنجسبيل 1997، المتوكل 1999، دبي ميلينيوم 2000، ستريت كراي 2002، مون بلد 2003، إلكتروشونست 2006، انفاسور 2007، مونتروسو 2012، افريكان ستوري 2014، برنس بيشوب 2015، وثندر سنو 2018، وثندر سنو 2019، ميستيك جايد 2021. وحققت الخيول الأميركية انتصاراتها الثمانية عبر سيجار في النسخة الأولى 1996، سيلفر شام 1998، كابتن ستيف 2001، بليزنتلي بيرفكت 2000، روزيز ان ماي 2005، كيرلين 2008، ويل ارمد 2009، وكاليفورنيا كروم 2016.

وحققت الخيول السعودية الفوز مرتين عبر أروجيت 2017، كنتري جرامر 2022، فيما فاز باللقب مرة واحدة الجواد البرازيلي جلوريا دي كامبيو 2010، والياباني فيكتوري بيزا 2011، والأسترالي أنيمال كنجدوم 2013.

«كنتري جرامر» موعد مع التاريخ

يسعى «كنتري جرامر»، بإشراف بوب بافرت، لأن يكون ثاني جواد في التاريخ يحرز لقب كأس دبي العالمي مرتين، بعد «سندر سنو» لجودلفين بطل 2018 و2019، ويعود الجواد بقوة بعد حلوله وصيفاً في كأس السعودية الشهر الماضي أمام الجواد الياباني «بانثلاسا» الذي يطمح بدوره إلى الجمع بين أغنى سباقين في العالم «كأس السعودية، وكأس دبي العالمي».

الرغبة المشروعة للجواد «كنتري جرامر» يصاحبها أيضاً طموحات كبيرة من الفارس الإيطالي المخضرم فرانكي ديتوري، الذي يسعى ليكون الفارس الأكثر فوزاً بلقب كأس دبي العالمي، وفك الارتباط مع الأميركي جيري بيلي، وحقق كلاهما الفوز باللقب الغالي 4 مرات.

وينتظر المدرب الأميركي المخضرم بوب بافرت أيضاً فوز الجواد «كنتري جرامر»، ليصل إلى الفوز الرابع، حتى يقلص الفارق البعيد من المدرب العالمي سعيد بن سرور الذي يقف في الصدارة برصيد 9 انتصارات.

اليابان.. «القوة الثامنة»!

منذ إعلان القائمة الأولية للخيول المشاركة في كأس دبي العالمي، لفت الأنظار العدد الكبير من الخيول اليابانية المشاركة في الشوط الرئيس، حيث ترمي بلاد الشمس المشرقة بثقلها في السباق الرئيس بمشاركة 8 خيول، وهو أكبر عدد من الخيول اليابانية يستهدف كأس دبي العالمي في عام واحد، منذ انطلاقته في عام 1996.

وتعتبر المشاركة دليل واضح على مدى تطور صناعة الفروسية وسباقات الخيل في بلاد «أحفاد الساموراي»، ومؤشر على تطور سلالات خيولها، بالتكييف مع بلدان مختلفة، والركض على أكثر من أرضية، فضلاً عن حصولهم على قدر كبير من الثقة، بعد فوز الجوادين «بانثلاسا» و«بثرات ليون» في دبي والرياض على أرضيتين مختلفتين، وزالت رهبة التوجس من الأرضية الرملية، ولا تعول الخيول اليابانية على الكثرة فقط، لكن معها الشجاعة والقوة، حيث تضم المجموعة المشاركة سبق لها الفوز بسباقات يابانية رفيعة، من بينهم «فيلا أزول» بطل كأس اليابان للفئة الأولى.

«الحدث» يتصدر المشاهدات و«الوسم» الأكثر انتشاراً

تتجه أنظار العالم اليوم إلى مكان واحد فقط، وهو «ميدان» ترقباً لكأس دبي العالمي، الذي يتصدر العناوين في وسائل الإعلام، وأصبح محور الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تصدر الوسم الخاص فيه المنصات.

وتتهافت وسائل الإعلام الدولية على نشر أسماء المحطات التي تقوم ببث المنافسات، في ضوء الإقبال الكبير على مشاهدة الحدث الأكبر من نوعه في عالم رياضة سباقات الخيول، وأكثرها عراقة وتحدياً، حيث يعتبر نقطة فاصلة في تاريخ رياضة سباقات الخيول، من حيث قوة المشاركة والجوائز المالية الكبيرة.

وأعلنت محطات بارزة في بريطانيا والولايات المتحدة واليابان عزمها نقل فعاليات الحدث لحظة بلحظة، إلى جانب النشاطات المرافقة له على مدار يوم سيكون حافلاً ومتنوعاً.

ويتصدر الوسم الخاص بالحدث «#Dubaiworldcup» و«#DWC2023»، وباللغة العربية «كأس دبي العالمي» منصات التواصل الاجتماعي حول العالم مع بدأ الترقب لانطلاق الحدث، حيث تجاوز حاجز الـ 60 ألف عبر منصة انستجرام، بعد إجراء مراسم القرعة، والرقم في تزايد مستمر، مع توقعات أن يصل لأعداد كبير من خلال المشاركات بالتعليقات والصور والفيديوهات من قبل الحدث، أو التفاعل مع مجريات السباقات من حول العالم.

وتوافد ممثلو وسائل الإعلام من حول العالم، وتحديداً المواقع المتخصصة برياضة سباقات الخيول خلال الأيام الماضية، من أجل نقل مجريات الحدث لحظة بلحظة، حيث تعتبر البطولة الأكثر شعبية عالمياً في رياضة سباقات الخيول، وتشكل مادة دسمة للتفاعل معها على مدار العام، ترقباً لتحديد هوية الأبطال، خصوصاً بطل السباق الرئيس الذي يتوج نفسه في سجلات التاريخ ضمن قائمة نخبة حصرية.

500 مليون دولار جوائز 27 نسخة»

تكسر جوائز كأس دبي العالمي حاجز الـ500 مليون دولار على مدار تاريخها حتى النسخة الحالية، ويصل إجمالي الجوائز 504.7 مليون دولار، على مدار 27 عاماً، ورصدت النسخة 27 جوائز قدرها 30.5 مليون دولار، بعد زيادتها في النسخة 26، وحافظ سباق «كأس دبي العالمي» على جائزته الماليّة البالغة 12 مليون دولار، إضافة إلى زيادة الجائزة المالية لشوط «دبي شيما كلاسيك» لترتفع قيمتها إلى 6 ملايين دولار، فيما يصل إجمالي الجائزة المالية لشوط «دبي تيرف» إلى 5 ملايين دولار.

وبلغت جوائز «الأمسية 25» في اليوبيل الفضي للحدث، 26.5 مليون دولار، وتدرجت الجوائز على مدار النسخ الماضية، بداية من نسخة 1996، حيث رصدت اللجنة المنظمة 4.6 مليون دولار، واستمرت الجوائز على مدار نسختين، وزادت مرة أخرى 5 ملايين في نسخة 1998، ثم 6.2 مليون في 1999، وقفزت إلى 12 مليوناً في 2000 و12.2 مليون في نسخة 2001.

وكانت النقلة الكبيرة في الجوائز عام 2011، عندما ارتفعت إلى 26.2 مليون ثم إلى 27.2 مليون في نسخة 2012، وزادت الجوائز من جديد في نسخة 2015 إلى 30 مليون، بينما كانت الزيادة الأكبر في تاريخ الكأس في نسخة 2019، عندما وصلت إلى 35 مليون دولار، أي أن الجوائز على مدار تاريخها زادت 9 مرات، ويصل مجموع الجوائز إلى 504.7 مليون دولار على مدار «27 نسخة».

«دبي شيماء كلاسيك».. تشكيلة عالمية

يستقطب سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك فئة 1، وجائزته «6 ملايين دولار» تشكيلة عالمية قوية، من بينها بطل أريما كينين «إكوينوكس» الذي يواجه 7 خيول أخرى فائزة بالفئة1، من بينها حامل اللقب «شهريار»، بالإضافة إلى جوادين من هونج كونج، هما «سينور توبا»، و«رشن إمبرور».

وتعتزم بريطانيا شن هجوم «ثلاثي المحاور»، يضم «إميلي أبجون»، بإشراف جون وثيدي جوسدن، و«مستهدف» لشادويل القادم من فوز في كأس نيوم بالسعودية، وهناك «ويستوفر» الفائز في «الديربي» الأيرلندي برعاية السوق الحرة دبي.

«دبي تيرف».. مطاردة التاريخ

تترقب بطولة دبي تيرف فئة1، «برعاية موانئ دبي العالمية»، بجائزته البالغة 5 ملايين دولار إنجازاً تاريخياً، حال نجاح «لورد نورث» الفائز في «نسخة 2021» من السباق، قبل تعادله على المركز الأول «ديد هيت» مع «بانثالاسا» العام الماضي، ويواجه مجموعة قوية تضم 4 خيول يابانية على رأسها «فين دي جارد» الذي حلّ بالميزان في نسختين من السباق، فضلاً عن بطل «الديربي» الياباني «دو دوس».

«القوز سبرنت».. أبطال السرعة

يواجه «السهيل» لجودلفين كوكبة من الخيول الدولية السريعة على الأرضية العشبية، في بطولة القوز سبرينت فئة1 «برعاية عزيزي للتطوير العقاري»، بجائزة 1.5 مليون دولار، تضم الأسترالي «الداسم» غير المهزوم في سباقين بالدولة، و«ذا أسترولوجيست» الفائز بالفئة الثالثة، بإشراف تروي وليون كورستينز، و«الثنائي» القادم من هونج كونج «سايت أوف ساكسيس»، و«دوك واي».

«الكأس الذهبية».. طموحات إماراتية

يحمل «سيسكاني»، و«جلوبال ستورم»، آمال الخيول الإماراتية، في كأس دبي الذهبية فئة 2 «برعاية الطاير للسيارات»، السباق الأطول في الأمسية والممتد لمسافة 3200 متر على العشب، أمام «سابجيكتفيست» الذي يسعى لقيادة «فرقة بريطانية» قوية تضم «ترولرمان» الفائز في سباق إيبور هانديكاب، مع «بروم» المتألق بالفئة الأولى للمدرب أوبراين، و«سيسفاهان» للمدرب الألماني هينك جريو.

«دبي جولدن شاهين».. الرقم القياسي

يستهدف الجواد الإماراتي «سويتزرلاند»، بإشراف بوبات سيمار، «حامل لقب» بطولة دبي جولدن شاهين فئة1 «برعاية نخيل»، الجائزة البالغة مليوني دولار، على أمل أن يصبح ثالث جواد يحرز لقبين في تاريخ السباق الممتد لمسافة 1200 متر على الأرضية الرملية، لكنه يواجه «فرقة أميركية» لا يمكن الاستهانة بها، وتضم «سي زي روكت» وصيف سباق بيتر ميلرز بريدرز كب سبرينت، و«جونايت» الفائز في أمستردام ستيكس بإشراف ستيف أسموسن.

«ديربي الإمارات».. الطريق إلى كنتاكي

تتجه الأنظار إلى شوط «ديربي الإمارات» فئة 2 للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، البالغة جائزته مليون دولار، برعاية «أتلانتس ذا رويال»، حيث تتاح 100 نقطة مؤهلة لـ «ديربي كنتاكي»، ويسعى المدرب ايدن أوبراين للفوز فيه للمرة الرابعة، من خلال المهر «كايرو» الذي يواجه 5 يابانيين، من بينهم «كونتينوار»، بإشراف يوشيتو ياهاجي، فضلاً عن «ورشستر» القادم من أميركا، بإشراف بوب بافرت، وثنائي دوج أونيل «تول بوي»، و«آه جيز»، فيما يمثل الإمارات «مستر راج»، و«شيرلس بي».

«جودلفين مايل».. هدف الخيول المحلية

يتطلع «بثرات ليون» إلى تكرار فوزه الساحق الذي سجله في نسخة العام الماضي، بإشراف ياهاجي، في سباق جودلفين مايل فئة 2، البالغة جائزته مليون دولار، برعاية «ون زعبيل» في مواجهة تجمعه مع مواطنيه «لاودا سيون» للمدرب تاكاشي سايتو، و«وين كارنيليان» للمدرب يويشي شيكاتو.

وتشكل الخيول المحلية خطورة في السباق يقودها وصيف النسخة الماضي «ديزرت ويزدم»، و«دسكوفري آيلاند» الفائز في سباق برج نهار فئة 3، و«دانيه»، و«برنس ايجي».

مونديال الخيول يجمع النخبة

تشهد بطولة كحيلة كلاسيك فئة1 «برعاية إعمار»، وتبلغ جائزتها مليون دولار للخيول العربية الأصيلة، ملحمة نارية بين آخر بطلين فائزين للسباق هما «فيرست كلاس»، و«دريان» إلى جانب «جوغورثا دو مونلو» بطلة الجولة الثالثة لتحدي آل مكتوم، ولن يكون البحريني «ريتش لايك مي» صيداً سهلاً.

عودة الأبطال للدفاع عن الألقاب

تتميز «النسخة 27» من أمسية كأس دبي العالمي، بمشاركة عدد كبير من الخيول العائدة للمشاركة للمرة الثانية للدفاع عن ألقابها، ويبرز منها الجواد الأميركي «كنتري جرامر» الفائز بنسخة العام الماضي من السباق الرئيس «كأس دبي العالمي».

ويظهر بقوة الجواد «لورد نورث» الذي يسعى لدخول التاريخ من أوسع أبوابه بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، لأن يصبح أول حصان يفوز بلقب سباق «دبي تيرف» للمرة الثالثة على التوالي.

ويعود الجواد الياباني «بثرات ليون» للدفاع عن لقب «جودلفين مايل» فئة 2 مدفوعاً بفوزه في سباق 1351 سبرنت ضمن كأس السعودية، ومن ضمن الخيول اليابانية التي برزت في النسخة الماضية، وتعود بأمل الدفاع عن مكتسباتها الجواد «شهريار» حامل لقب سباق «دبي شيماء كلاسيك» للفئة الأولى.

ومن الخيول المحلية العائدة للدفاع عن لقبها، أيضاً الجواد «سويتزرلاند» بإشراف المدرب بوبات سيمار بطل سباق دبي جولدن شاهين للفئة الأولى العام الماضي.

ويشهد سباق كحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة، عودة الجواد «فيرست كلاس» للدفاع عن اللقب، ويشارك أيضاً بجانبه بطل النسخة قبل الماضية الجواد «دريان»، أما الجواد البريطاني «سبجكتفيست» الفائز بسباق كأس دبي الذهبية للفئة الثانية في نسخة 2021، يعود على أمل أن يحرز اللقب مرة أخرى.

8 مدربين مواطنين في الأمسية

يشكل المدربون المواطنون حضوراً مشرفاً في أمسية كأس دبي العالمي، الأمر الذي يؤكد المستويات العالية والمقدرات الكبيرة لأبناء الإمارات في هذه الرياضة العريقة، ويشارك في النسخة الحالية 8 مدربين، يسرجون 16 خيلاً تتنافس خلال أشواط الأمسية، ويعتبر المخضرم مصبح المهيري صاحب العدد الأكبر من المشاركات، حيث يدفع بخمسة خيول هي «راجح» في أول الأشواط، سباق «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة، كما يسرج كلاً من «دانية» في سباق «القوز للسرعة»، و«لحرش» في سباق «ديربي الإمارات»، و«الفريق» في سباق دبي تيرف، و«رعب» في جودلفين مايل.

ويسرج المدرب أحمد بن حرمش 3 خيول هي «باراك» في «دبي كحيلة كلاسيك»، و«مستر راج» في ديربي الإمارات، و«ثندر أوف نياجارا» في سباق القوز للسرعة.

وتبلغ حصيلة المدرب العالمي سعيد بن سرور في الأمسية خيلين فقط، هما «نيشن جلوري» في سباق كأس دبي الذهبية، و«نيشن برايد» في «دبي تيرف»، وهي أقل عدد يشارك به في هذه الأمسية التي يملك فيها الرقم القياسي، من حيث عدد مرات الفوز، كما يحمل الرقم القياسي في عدد المرات التي فاز بها بالسباق الرئيس، والتي تصل إلى 9 انتصارات، وهو ما لم يحققه أي مدرب آخر على الرغم من المشاركة الضخمة لمعظم خيول العالم، خاصة من أميركا وأوروبا.

ويشارك المدرب ماجد الجهوري بجوادين في سباق دبي كحيلة كلاسيك هما «دريان» بطل نسخة 2021، والنجم «حيان»، ويشهد شوط دبي أكبر وجود للمدربين المواطنين، حيث يشارك أيضاً أحمد المحيربي بالجواد «كرليس دو لوك» وصيف النسخة الماضية، فيما يشارك عبد الله الحمادي بالجواد «حميم»، ويدفع المدرب أحمد الشميلي بالجواد «ديزرت ويزدوم» في سباق «جودلفين مايل» الذي حقق خلاله «الوصافة» في النسخة الماضية.

الكأس تستقطب الأعلى تصنيفاً

يستقطب «كأس دبي العالمي» منذ تأسيسه أقوى الخيول الأعلى تصنيفاً، وقبل ذلك فهو قبلة لأفضل الخيول في العالم، وما يميز نسخة هذا العام هو مشاركة الجواد السوبر ستار «ايكوينوكس» الذي يعتبر الحصان الأعلى تصنيفاً في العالم في سن ثلاث سنوات عام 2022، وهو مشارك في شوط «دبي شيماء كلاسيك».

أغنى السباقات

صمم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أغنى سباقات العالم، كأس دبي العالمي برؤية سموه الثاقبة، واستراتيجية تجعل دبي قبلة للرياضيين العالميين في العالم بأسره عندما انطلق كأس دبي العالمي لأول مرة في عام 1996، وبات أسطورة السباقات، بل أكبرها وأغناها على مستوى العالم.

«ستايل سيتكس».. عيد الأناقة

ترسم الألوان الزاهية لوحة إبداعية رائعة في المنظر العام للأمسية، وتكتسب مسابقة الموضة «ستايل ستيكس» التي تصاحب أمسية كأس دبي العالمي، هذا العام زخما كبيراً بعد التمهيد لها بفعاليتين متشابهتين أقيمتا في مضمار ميدان خلال الموسم الحالي، بهدف منح الجميع الوقت الكافي لتجهيز الأزياء النهائية للمشاركة في أحد أهم المواعيد في «روزنامة» عالم الأزياء والموضة.

وتقام مسابقة «ستايل ستيكس» في منطقة أبرون فيو بمضمار ميدان، وتعتبر منصة ترفيهية تشكل فرصة رائعة أمام الجمهور للاشتراك في فئات هذه الفعالية الشهيرة المرتبط بأمسية كأس دبي العالمي، حيث تقام 6 مسابقات رئيسية هي: أجمل زي نسائي، أجمل زي رجالي، أجمل زي ثنائي، أجمل قبعة، أفضل قبعة مبتكرة، ومسابقة لونجين لسيدة الأناقة.

الأسطورة الصامد

يحتفظ الجواد الأسطوري «دبي ميلينيوم» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور وبقيادة فرانكي ديتوري بالرقم القياسي في كأس دبي العالمي، منذ النسخة الخامسة عام 2000، أي على مدار 22 عاماً، لم ينجح أي حصان من كسر رقمه العالمي الخالد في ذاكرة الكأس، بعدما سجل 1:59:50 دقيقة، وتمكن ابن الفحل «سيكنج ذا جولد» من التفوق، بفارق 6 أطوال عن «بهرنس».

البرنامج

12:30 فتح بوابات الدخول

15:20 إغلاق التسجيل لمسابقة ستايل ستيكس

15:20 الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك»

15:50 التحكيم في مسابقة ستايل ستيكس لأكثر القبعات إبداعاً

16:05 الشوط الثاني «جودلفين مايل»

16:45 التحكيم في مسابقة ستايل ستيكس لأفضل زي تقليدي

16:40 الشوط الثالث «كأس دبي الذهبية»

17:00 التحكيم في مسابقة ستايل ستيكس لأفضل الرجال أناقة

17:10 السلام الوطني

17:15 الشوط الرابع «القوز للسرعة»

17:40 التحكيم في مسابقة ستايل ستيكس لأفضل الأزواج أناقة

17:50 الشوط الخامس «ديربي الإمارات»

18:40 التحكيم في مسابقة ستايل ستيكس لأفضل السيدات أناقة

18:25 الشوط السادس «دبي جولدن شاهين»

19:10 الشوط السابع «دبي تيرف»

19:25 تكريم الجهات الراعية

20:00 الشوط الثامن «دبي شيما كلاسيك»

20:35 الشوط التاسع «كأس دبي العالمي»

20:50 إعلان نتائج ترشيحات الجمهور

21:05 الحفل الختامي لكأس دبي العالمي

22:30 نهاية أمسية كأس دبي العالمي