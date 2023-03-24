السبت 25 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

برشلونة يفتح أبوابه لاستقبال ميسي

برشلونة يفتح أبوابه لاستقبال ميسي
24 مارس 2023 22:34

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)
قال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن أبواب ناديه مفتوحة لعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للفريق. 

وكان ميسي قد انضم إلى برشلونة في عمر 13 عاماً، حيث حظي بفترة رائعة مع النادي الكتالوني وحقق لقب الدوري الإسباني عشر مرات وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات. 

وتسببت المشاكل المادية التي واجهها برشلونة في رحيل ميسي عن الفريق في عام 2021، حيث وقع مع باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عامين، مع إمكانية التجديد لعام ثالث.
ورغم ذلك فإن ميسي لم يوافق حتى الآن على تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن عودته لكامب نو مجدداً، فيما قال زميله السابق وصديقه المقرب سيرخيو أجويرو إن إمكانية عودة ميسي لبرشلونة تصل لنسبة 50 %. 

أخبار ذات صلة
ميسي ورونالدو.. «ذهب لا يصدأ»!
تير شتيجن يضغط على نوير بالصورة الكبيرة

من جانبه قال لابورتا، إن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات مرحب بعودته لبرشلونة مجدداً، حيث قال في تصريحات لبرنامج "الأعمال والمال خلف الرياضة" عبر "يوتيوب": "ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ وكان اللاعب الأكثر أهمية في تاريخ برشلونة".
وأضاف: "يجب أن أكون حذراً فيما أقوله، ميسي لاعب باريس سان جيرمان الآن ويجب علي احترام ذلك". 

وتابع لابورتا: "ميسي يعلم أنه في قلوبنا، هو جزء من شعارنا، الإرث الذي وجدت نفسي فيه حينما أصبحت رئيسا لم يكن جيداً، وكان علي اتخاذ قرار لم أكن راضيا عنه، يجب علي إيجاد طريقة لإصلاح العلاقة بين ميسي وبرشلونة". وواصل: "سنرى ما سيحدث، لكنه يعلم أن أبواب برشلونة مفتوحة". 

 

ميسي
برشلونة
خوان لابورتا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
الرياضي
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
اليوم 05:11
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
الرياضي
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
اليوم 05:07
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في حرم المسجد الأقصى المبارك (رويترز)
عربي ودولي
80 ألف مصلٍ بالأقصى في أول جمعة من رمضان
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©