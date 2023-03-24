«إرث أبوظبي» يستضيف بطولة زايد الرياضية بنسختها المصغرة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، يستضيف إرث أبوظبي، الوجهة الفريدة للضيافة الإماراتية في قلب العاصمة أبوظبي، بطولة زايد الرياضية بنسختها المصغرة خلال شهر رمضان الجاري.

وتدعو البطولة في نسختها لهذا العام أكثر اللاعبين والفرق الموهوبين من مختلف أنحاء الإمارات، لعرض مهاراتهم والتنافس على جوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 184 ألف درهم، عبر مختلف الفئات الرياضية التي تشمل كرة القدم والملاكمة والبادل والرماية والسباحة، كما تدعو البطولة عائلات وأصدقاء الرياضيين للحضور والاستمتاع بالأجواء الحماسية وتشجيع المشاركين.

تُقام البطولة التي طال انتظارها منذ 2019 في المرافق الرياضية الحديثة لدى اتزان فتنس، وتقدم منافسات للرجال والنساء والشباب والأطفال من مختلف الفئات العمرية ليعرضوا مهاراتهم الرياضية.

وتأسست البطولة قبل 26 سنة تكريماً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» وتجسيداً لحبه للرياضة.

ونمت هذه المبادرة الرائعة خلال ربع القرن الماضي لتصبح منصة لمجتمع الرياضيين المزدهر في الإمارات، فقد ألهم ما يزيد على 40 ألف رياضي و590 فريقاً ورحّب بأكثر من 68 ألف مشاهد ومنح جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 28 مليون درهم.

لا يزال هناك متسع من الوقت للفرق والرياضيين الراغبين في الانضمام إلى إحدى الفئات الرياضية الخمس في البطولة، التي ينظمها إرث أبوظبي يومياً بعد الإفطار، حيث يمكن التسجيل برسوم قدرها 50 درهماً للفرد لرياضة السباحة، و250 درهماً للفرد لرياضة البادل، و500 درهم للفرد لرياضة الرماية، و600 درهم للفريق لكرة القدم للأطفال، و1.000 درهم للفريق لكرة القدم للرجال والنساء. كما يمكن للراغبين في التسجيل في فئات الملاكمة فعل ذلك عن طريق التواصل مع اتحاد الملاكمة.

وتشمل الجوائز النقدية 24 ألف درهم للمركز الأول في كرة القدم للرجال والنساء، و10 آلاف درهم للمركز الأول في الرماية، و5 آلاف درهم للمركز الأول في البادل، و5 آلاف درهم للمركز الأول في الملاكمة لفئة الرجال، و2.500 درهم للمركز الأول في الملاكمة لفئة الشباب.

صرح الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس مجلس إدارة إرث أبوظبي، قائلاً: «برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واتباعاً لخطى والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نفخر بتقديم بطولة زايد الرياضية في نسختها السادسة والعشرين لهذا العام، وإحياء ذكرى عزيزة علينا بعد انقطاع دام 3 سنوات، وفخورين بالمشاركين من الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية فهم يجسدون حماساً وطموحاً كبيرين هذا العام، ونتمنى لكل مشارك حظاً سعيداً».

ومن جهتها، قالت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لإرث أبوظبي: «نتطلع لاستقبال المشاركين والجمهور في بطولة زايد الرياضية، فلطالما استضفنا في إرث أبوظبي هذه البطولة منذ تأسيسها في عام 1997، وهي تُشكِّل جزءاً لا يتجزأ من تاريخ وتراث إرث أبوظبي. متأكدون بأن جميع منافسات ومباريات البطولة ستكون مليئةً بالحماس ونشجع العامة على حضور المباريات وتشجيع المشاركين».

ستُقام بطولة زايد الرياضية لعام 2023 من 25 مارس إلى 8 أبريل، حيث تُقام مباريات كرة القدم للأطفال يوم 25 مارس، ومباريات كرة القدم للنساء من 27 مارس إلى 29 مارس، ومباريات البادل من 27 مارس إلى 31 مارس، ومنافسات الملاكمة يومي 31 مارس و1 أبريل، ومنافسات السباحة يوم 1 أبريل، ومنافسات الرماية أيام 1 و4 و8 أبريل، وتختتم البطولة بمباريات كرة القدم للرجال التي تُقام من 2 أبريل إلى 8 أبريل.