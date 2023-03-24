نوير والجاسوس وراء الإطاحة بـ«ناجلسمان»

ميونيخ (أ ف ب)

هو قرار تحذيري وصاعق من بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم، قبل أيام قليلة من بدء شهر أبريل الحاسم بالنسبة للنادي البافاري، الذي قرر الجمعة الاستغناء عن مدربه جوليان ناجلسمان ومنح مفاتيح المهام الفنية لمواطنه توماس توخيل.

وصل ناجلسمان في فترة ما بعد الظهر مع مستشاريه إلى مقر النادي البافاري، حيث قضى قرابة الساعة من الوقت، قبل أن يعلن بايرن بعد قرابة الساعتين عن قراره.

شرح المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش "كان هذا القرار الأصعب خلال تواجدي كعضو مجلس إدارة للرياضة في بايرن ميونيخ. يؤسفني هذا الفراق مع جوليان. لكن بعد تحليل شامل للتطور الرياضي لفريقنا، خاصة منذ يناير ومع تجربة النصف الثاني من الموسم السابق، قررنا الآن تحريره"، علمًا أنه تحدث قبل أيام عن "مشروع طويل الامد".

أما المدير التنفيذي أوليفر كان فتحدث عن تراجع في جودة اللعب، خاصة بعد العطلة الشتوية.

وصل ناجلسمان من لايبزج في صيف 2021 بعقد حتى 2026 مقابل صفقة قُدرت بين 20 و25 مليون يورو. لاستبداله، تعاقد القادة البافاريون مع توخيل حتى صيف عام 2025 على أن يتم تقديمه السبت في مؤتمر صحفي.

في وقت سابق من الاسبوع الحالي، لم يبخل رئيس بايرن هيربرت هاينر في الثناء على ناجلسمان، عندما أدلى بتصريح لصحيفة كيكر جاء فيه "أجد أن جوليان متقدم (فنيًا). هو مدرب رائع أظهر أمام باريس (سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري الأبطال) تفوقه التكتيكي والاستراتيجي على أعلى مستوى أوروبي".

بعد 5 أيام من الكلمات الشهيرة للرئيس، قامت إدارة العملاق البافاري بانقلاب بقياس 180 درجة.

التوقيت مفاجئ. فقبل شهر مليء بالمواعيد الرياضية المهمة في أبريل المقبل، أبرزها الموقعة المنتظرة أمام بروسيا دورتموند متصدر "بوندسليجا" بفارق نقطة عن بايرن، وأخرى في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الانجليزي، ما الذي يمكن أن يكون قد دفع "ريكوردمايستر" إلى مثل هذا التحول في خضم استراحة دولية؟

تدهورت العلاقة بين ناجلسمان وقائده مانويل نوير، منذ إصابة حارس عرين بايرن وألمانيا بكسر في الجزء السفلي من ركبته اليمنى، خلال ممارسته رياضة التزلج في بداية ديسمبر الماضي أبعده حتى نهاية الموسم.

وبعد طرد مدرب حراس المرمى منذ صيف 2011 توني تابالوفيتش والمقرّب جدًا من نوير في يناير، عبّر قائد بافاريا عن غضبه الشديد في مقابلتين مع صحيفتي أثلتيك وزود دويتشه تسايتونج قائلاً: "يبدو الأمر كما لو أن قلبي قد اقتُلع".

وخلال مؤتمره الصحفي التقليدي قبل المباراة في ليفركوزن الأسبوع الماضي، أبدى ناجلسمان انزعاجه من وجود "جاسوس" في فريقه، بعد تسرب خطط المباراة في صحيفة سبورت بيلد الأسبوعية.

حسابيًا، يعيش بطل ألمانيا في المواسم العشرة الاخيرة في حقبة الفني الشاب البالغ 35 عامًا أسوأ موسم له محليًا منذ 11 عاماً، حيث حصد 52 نقطة فقط في 25 مباراة ليحتل المركز الثاني في الدوري متأخرًا بفارق نقطة خلف دورتموند. خسر زملاء توماس مولر ثلاث مرات هذا الموسم في الدوري، آخرها الأحد في ليفركوزن 1-2.

للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، عندما أفلت آخر مرة لقب الدوري من بايرن لصالح دورتموند، لا يجد البافاري نفسه في الصدارة قبل تسع مراحل من نهاية الموسم، بعد أن تنازل عنها لصالح غريمه الذي لم يذق طعم الخسارة منذ مطلع 2023 (9 انتصارات مقابل تعادل).

وبخلاف معاناته في الدوري، حقق عملاق بافاريا نجاحًا ساحقًا في المسابقة القارية الأم، مع سلسلة من 8 انتصارات تواليًا ومواجهات ضد برشلونة الإسباني، وإنتر الإيطالي في دور المجموعاتو وسان جرمان في ثمن النهائيو انتهت جميعها بالفوز ذهابًا وإيابًا من دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

من الواضح أن الديناميكية في "بوندسليجا" غير مواتية لبايرن، اذ حصد دورتموند 10 نقاط أكثر منذ نهاية العطلة الشتوية، والأسابيع القادمة هي تلك التي تنطوي على جميع المخاطر: استضافة بروسيا في الأول من أبريل المقبل أمر حاسم في سباق الرمق الأخير للتتويج باللقب. ثم مواجهة فرايبورج بعد 4 أيام في ربع نهائي الكأس، وخاصة المواجهة القارية ضد سيتي.

المسألة الآن باتت متروكة بين يدي توخيل لحسم الأمور، بعدما انتهت مهامه في الأندية السابقة التي أشرف عليها على غرار دورتموند وباريس سان جيرمان وتشلسي الإنجليزي بشرارات وإقالات. يقود حصته التدريبية الأولى الاثنين في ظل غياب معظم لاعبيه لانشغالهم مع منتخباتهم الوطنية.

يعيد التاريخ نفسه مع توخيل. فبعدما اقيل من نادي العاصمة الفرنسية في أواخر عام 2020، عُيّن مدربًا لتشلسي بعد أسابيع في نهاية يناير، ليحرز لاحقًا لقب دوري الأبطال مع "البلوز". هذا كل ما يريده بايرن بعد هذه الثورة المفاجئة.