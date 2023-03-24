بايرن ميونيخ.. ناجلسمان «OUT» وتوخيل «IN»

ميونيخ (رويترز)

أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، عن إنهاء التعاقد مع المدرب يوليان ناجلسمان وتعيين توماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق، بديلاً له اليوم الجمعة.



وتأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاماً بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.

وتولى ناجلسمان المسؤولية في عام 2021 وقاد بايرن إلى لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى المحلي في الموسم الماضي.

وانتقل ناجلسمان لتدريب بايرن في 2021 بعد رحيله عن لايبزج، ليخلف هانسي فليك المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، في المنصب بعقد يمتد لخمسة أعوام حتى 2026.

وتوج ناجلسمان مع بايرن بلقب البوندسليجا في الموسم الماضي، لكن النادي البافاري يحتل المركز الثاني حالياً في جدول الترتيب خلف بروسيا دورتموند المتصدر، قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما في الأول من أبريل المقبل.

وستمثل المواجهة أمام دورتموند أول ظهور لتوخيل في منصب المدير الفني لبايرن في مواجهة فريقه السابق دورتموند. ووقع توخيل، الفائز مع تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، عقدا مع بايرن يمتد حتى 2025، وسيبدأ قيادة تدريبات الفريق يوم الاثنين المقبل.

ويواجه بايرن مهمة صعبة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا حيث يلاقي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يقوده الإسباني بيب جوارديولا، المدرب السابق للنادي البافاري