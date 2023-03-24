كرة القدم تدشن «النسخة الثالثة» لـ «عجمان الحكومية»

عجمان (الاتحاد)



تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تفتتح مساء اليوم «الجمعة» فعاليات النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتستمر حتى 19 رمضان، وسط مشاركة واسعة من فرق الدوائر الحكومية والمؤسسات في عجمان.

وتشهد النسخة الحالية من الدورة قفزة نوعية من ناحية عدد البطولات والفعاليات إذ ارتفع العدد إلى 11 فعالية رياضية متنوعة، تشمل كرة القدم للرجال، وكرة قدم الصالات، والكرة الشاطئية، والبادل تنس، كما تضم سباقاً للدراجات الهوائية للرجال والسيدات، وسباق الجري للرجال، والرماية، وبرنامج اللياقة البدنية للرجال، وبرنامج اللياقة البدنية للنساء، إلى جانب المجلس الرمضاني للسيدات .

وتنطلق كرة القدم اليوم بمشاركة 12 فريقاً قسمت على 3 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى دائرة البلدية والتخطيط، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الميناء والجمارك، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتضم المجموعة الثانية هيئة النقل، والقيادة العامة لشرطة عجمان، وجامعة عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، فيما تضم المجموعة الثالثة مصرف عجمان، ودائرة المالية، والإدارة العامة للدفاع المدني، وجامعة المدينة عجمان .

وتقام مباراة الافتتاح الساعة 10 مساءً في مركز كواترو الرياضي في منطقة مشيرف، بين دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية لحساب المجموعة الأولى، تليها مباراة هيئة النقل والقيادة العامة لشرطة عجمان لحساب المجموعة الثانية الساعة 11 مساء، وتستكمل الجولة الافتتاحية بمواجهة مصرف عجمان ودائرة المالية من المجموعة الثالثة الساعة 12 مساءً.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة جاهزيتها التامة لاستضافة الحدث الرياضي الرمضاني من خلال تهيئة كافة سبل النجاح من مقومات فنية ولوجستية لتقديم نسخة ثالثة تتناسب مع حجم ومكانة البطولة التي باتت من الأحداث الرياضية الهامة على مستوى الإمارات.