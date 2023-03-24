«الأولمبي» يتحدى أبناء «الطبيب الأبيض» في «دولية الدوحة»



معتصم عبدالله (دبي)



يخوض منتخبنا الأولمبي في الساعة التاسعة والنصف مساء السبت، مباراته الثانية في بطولة الدوحة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية، أمام فيتنام على ملعب حمد بن خليفة، ضمن الجولة الثانية للبطولة والتي تشهد مواجهات العراق وكوريا الجنوبية، قطر وتايلاند، السعودية والكويت، عمان قيرغيزتسان.

ويعد «الأبيض الأولمبي» واحداً من 4 منتخبات حققت الفوز في الجولة الأولى، بتفوقه على قطر «المضيف» بهدف حمل توقيع أحمد فوزي، في الوقت الذي خسر فيه منافسه في مباراة اليوم فيتنام أمام العراق 0-3 في الجولة ذاتها، التي شهدت تعادل السعودية وتايلاند 2-2، وتفوق كوريا الجنوبية على عُمان 3-0، والكويت أمام قيرغيزتسان 1-0.

وتمثل المشاركة في البطولة الودية الدولية التي تضم 10 منتخبات، محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخبات الأولمبية تأهباً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تنطلق في سبتمبر المقبل والمؤهلة إلى نهائيات 2024 بقطر، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وستكون مباراة اليوم لـ «الأبيض الأولمبي» أمام فيتنام، هي الثانية للأخير تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد فيليب تروسيه، والذي جرى تعيينه في نهاية فبراير الماضي، مدرباً للمنتخبين الأول والأولمبي في فيتنام إلى 2026، في سعيه لتأهل تاريخي إلى نهائيات كأس العالم.

ويتمتع تروسييه والملقب بـ «الطبيب الأبيض» بخبرة كبيرة على الساحة الدولية، إذ سبق له أن درّب في العقود الثلاثة الماضية العديد من المنتخبات الأفريقية هي كوت ديفوار، ونيجيريا، وبوركينا فاسو، وجنوب أفريقيا، كما أشرف على منتخبي قطر واليابان.

وأحرز المدرب صاحب الـ 68 عاماً كأس آسيا عام 2000 مع منتخب «السامواري الأزرق»، قبل أن يخوض مونديال 2022 في اليابان وكوريا الجنوبية.

كما يملك تروسييه خبرة على صعيد الأندية، وتحديداً في فرنسا حيث درّب مرسيليا «2004-2005»، قبل أن ينتقل إلى دوريات اليابان والصين وتونس، لحين توليه المهام الفنية لمنتخب فيتنام ما دون 19 عاماً بين عامي 2019 و2021.