500 لاعب في «البادل» بـ «ند الشبا»



رضا سليم (دبي)



شهدت بطولة البادل، التي يشارك فيها 500 لاعب من المحترفين والهواة، منافسات قوية بين المشاركين من فئة التصنيف المحلي 100نقطة في دور الـ 32، حيث أقيمت 15 مباراة في اليوم الأول ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم الأول عن فوز روبرتو رودريجيس ومارتين نوشيز على مروان القيسي وإشان شوبال 6-1 و6-2 وجوناثان جرين ومرشال على محمد الهولي وبلال جورني 6-4 و4-6 و10-8، وعمير الزرعوني وحميد بن لاحج على خالد الفلاسي وخلفان بالهول 3-6 و6-3 و10-7، وعيسى المرزوقي وأحمد مصطفى على حمد عبدالله ومحمد المهيري 6-2 و2-6 و11-9، وسعود العارف وناصر البلوشي على سعيد المنانا وعبدالله السويدي 6-4 و7-6، وحمد المازمي ومحمد القاسم على محمد الفلاسي وسعيد مالك 4-6 و6-2 و10-2.

وفاز محمد الشامسي ودانيل دوبازو على محمود لعطار وديفيد ويليام 6-0 و6-0، وفرانشسكو رودريجيس وإجناسيو جونزاليس على فيندر شوهان وأمينو آدم 6-0 و6-0، وعبدالله عبدالعزيز وفارس الجناحي على ماريا مارتينيز وفوفا نيكولينكو 6-2 و6-0، وفاز سالم الهولي وأندريس فيرا على سامي السيد وخوليو بيريز 7-6 و6-3، ورانجان باراديب وربيع المرستاني على حمدان الجناحي ومحمد الجناحي 6-0 و6-3، وعلي العارف وفيكتور مينا على إميليو ميساس وجسوان بيبو 4-6 و6-3 و12-10.

وفاز جونزالو توريس وفابريزيو جوريرو على كارل شفيق وكلوديو كاساسيكا 3-6 و6-4 و10-3، ومعمر أمين وناصر حمودة على فريق محمد البوفلاسة وعبدالله الشامسي 5-7 و6-3 و10-6، و خافير لوبيز وسيرجيو الكوريسا على أرتيم بودوفكين ومحمد النعيمي 6-0 و6-0، وتأهل فريق حمد الجناحي وماهر جوزيف لانسحاب فريق مايكل ماكسوديان وجاد رباحي.

وأكد سعيد المري الأمين العام لاتحاد البادل أن عدد اللاعبين المشاركين في البطولة تضاعف 10 مرات مقارنة بالنسخة الأولى التي انطلقت في 2013، مشيراً إلى أن العدد حالياً وصل إلى 500 لاعب ولاعبة، فيما لم يكن يتعدى 50 لاعباً قبل 10 سنوات، منوهاً بالدور الكبير الذي لعبت الدورة في زيادة شعبية اللعبة وانتشارها في الإمارات.