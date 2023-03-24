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الرياضي

«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل

«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
24 مارس 2023 14:59

 
أبوظبي (الاتحاد

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تنطلق يوم الاثنين المقبل بطولة أكتيف هب الرمضانية التي تستمر حتى 6 أبريل، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وتماشياً مع أهداف مجلس أبوظبي الرياضي، لنشر ثقافة الحياة النشطة، وتشجيع كافة أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي، بما يسهم في تحسين مؤشر جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وتشمل البطولة العديد من المنافسات في كرة القدم والسلة واللياقة البدنية والسباحة والآيروبيك، موزعة في 20 مدرسة في مناطق «أبوظبي - العين - الظفرة»، فيما تقام 10 و11 أبريل المقبل فعاليات رياضية وأنشطة في مدرسة خليفة أ، حيث تتضمن الفعاليات مسابقة كرة القدم «للأطفال» - ذكور، مسابقة كرة السلة للإناث، حصص اللياقة البدنية ذكور وإناث، حصص الأيروبك للإناث، ومسابقة السباحة للذكور والإناث.
وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: سعداء بتنظيم بطولة أكتيف هب الرمضانية وإقامة فعاليات رمضانية متنوعة خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي بين جميع المشاركين، وسط أجواء إيجابية وتفاعلية وتنافسية، حيث تعد البطولة ملتقى رياضي شبابي مهم يجسد نهج مجلس أبوظبي الرياضي الراسخ في تحفيز الجميع على ممارسة الرياضة «وجعلها أسلوباً للحياة اليومية.
وأضاف: تشكل الرياضة والحياة النشطة بشكل عام، هدفاً استراتيجياً تسعى له الإمارات عموماً، إلى جانب ممارسة أسلوب حياة صحي، انطلاقاً من رؤيتها في رفع جودة الحياة عبر مجموعة من المبادرات الهادفة إلى التشجيع على الرياضة والنشاط البدني، وهو ما ننطلق منه في مجلس أبوظبي الرياضي.
وأثنى الهاشمي على دور الأسر في تشجيع أبنائها على ممارسة الأنشطة الرياضية الصحية التي تستهدف حماية المجتمع من الأمراض، وتعزيز كفاءاتهم وقدراتهم ليعيشوا حياة سليمة، مشيراً إلى أن المجلس وبقصد تحقيق هذه الغاية عمل على توفير أفضل المرافق الرياضية بشكل مستمر ضمن مبادرة»أكتيف هب" ليكون النشاط البدني متاحاً للجميع ولكافة الفئات العمرية.

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