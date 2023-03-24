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أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو

أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
24 مارس 2023 14:57

 
أبوظبي (الاتحاد)

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خسر تلال شفيلي لاعب منتخب الجودو، أولى مبارياته في تصفيات الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم، ضمن بطولة تبليسي جراند سلام، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بالقاعة الرياضية الأولمبية في جورجيا.
وجاءت خسارة تلال من لاعب أذربيجان سليمانوف كارمان، ضمن «المجموعة الحديدية» التي ضمت41 لاعباً من أبرز المصنفين في العالم لهذا الوزن، بعد أن جاءت بدايته في المباراة الافتتاحية قوية، وكاد أن يحسمها في الدقيقة الأولى، إلا أن تجدد الإصابة في اليد، وخبرة المنافس أدت إلى خسارته المفاجئة.
ويلعب السبت جريجوري أرام لاعب المنتخب مبارياته الأولى، في الدور التمهيدي ضمن وزن تحت 90 كجم، والذي يضم 27 لاعباً مع لاعب أذربيجان تاليبوف فوجار.
وتسهم المشاركة الفعلية في البطولة وما بعدها، في زيارة رصيد المشاركين من مختلف المنتخبات في سباق التأهل إلى أولمبياد «باريس 2024»، بحصد المزيد من نقاط التأهل، بعد أن بدأ العد التنازلي للدورة التي تبدأ بعد أقل من 500 يوم.
يذكر أن بطولة تبليسي الحالية التي تختتم الأحد، تشهد مشاركة 419 لاعباً ولاعبة من 61 دولة، من بينها 3 منتخبات عربية هي الإمارات والبحرين ولبنان، وتبلغ قيمة جوائزها 154 ألف دولار.

الإمارات
الجودو
جورجيا
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