المغرب يختبر تألقه المونديالي بتحدي البرازيل

ساو باولو(أ ف ب)

يخوض منتخب المغرب الذي حقق الإنجاز في مونديال قطر، عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي من كأس العالم، اختباراً حقيقياً، عندما يستضيف ودياً البرازيل بطلة العالم خمس مرات السبت في طنجة.

وكان المغرب حقق مشواراً تاريخياً أنهاه في المركز الرابع في مونديال قطر، فيما ودّع المنتخب البرازيلي من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا.

وستكون المباراة الأولى التي تخوضها البرازيل على الأراضي المغربية.

ويتسع ملعب ابن بطوطة لـ65 ألف متفرج، وكان مسرحاً لمواجهتي فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أنهاها في المركز الثالث.

وبعد رحيل مدرب البرازيل السابق تيتي عقب نهائيات كأس العالم، قرر الاتحاد البرازيلي تسمية مدرب موقت هو رامون مينيزيز "50 عاماً" الذي يشرف على منتخب ما دون 20 عاماً.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريجيز: "هذه بداية جيدة لكرة القدم البرازيلية... اخترنا خصماً قوياً وهو المغرب الذي بلغ نصف نهائي المونديال".

انتظر المنتخب المغربي حتى عام 1997 لمواجهة أولى ضد البرازيل، وتحديداً في بيليم في مباراة دولية ودية. قدّم عرضا جيداً قبل أن يسقط بهدفين نظيفين في الدقائق العشر الأخيرة سجلهما دنيلسون (80 و88).

بعدها بسنة واحدة، التقى المنتخبان في دور المجموعات في مونديال فرنسا 1998. وللمفارقة أقيمت المباراة في مدينة نانت التي دافع عن ألوانها مدرب المغرب آنذاك الفرنسي هنري ميشال. حقق المنتخب البرازيلي فوزاً سهلاً بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها رونالدو وريفالدو وبيبيتو.

ويفتح المنتخب البرازيلي صفحة جديدة بعد فشله في إضافة نجمة سادسة إلى قميصه في مونديال قطر، وسيخوض المباراة في غياب نجمه نيمار الذي خضع لعملية جراحية في كاحله ستبعده على الأرجح حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيسمح ابتعاد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن المنتخب الوطني في التفكير ملياً بمستقبله في صفوف سيليساو.

وكان نيمار ألمح بعد خروج البرازيل المخيب أمام كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر بركلات الترجيح "لا استطيع الضمان بنسبة مئة في المئة بأني سأعود. يتعين عليّ تحليل ما هو الأفضل بالنسبة لي وللمنتخب".

سيبلغ نيمار الرابع والثلاثين عندما يحين موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وادت الإصابات المتتالية لنيمار عن غيابه عن نسبة كبيرة من مباريات سان جيرمان كما انه خاض 21 مباراة فقط من اصل 55 خاضها منتخب بلاده منذ نهاية مونديال روسيا 2018 أي بنسبة 38 % فقط.

هذه الغيابات لم تمنعه من معادلة الرقم القياسي من الأهداف في صفوف منتخب البرازيل، عندما سجل هدف التقدم لفريقه في مرمى كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر ليرفع رصيده إلى 77 هدفاً معادلاً رقم الراحل الأسطورة بيليه.

ويقول روبسون موريلي الصحافي في "استادو دي سان باولو" "نيمار هو اللاعب الأكثر عرضة للضغوطات ولم يتهرب يوماً من هذه المسؤولية، لكنه في المقابل لم يكن على قدر التطلعات".

واثبت المنتخب البرازيلي قدرته على إحراز الألقاب حتى في غياب نيمار وأبرز دليل على ذلك تتويجه بكوبا أميركا عام 2019 على أرضه، عندما كان النجم البرازيلي مصاباً.

وسيغيب عن المنتخب البرازيلي في مواجهة المغرب قطبا الدفاع تياجو سيلفا وماركينيوس، بالإضافة إلى المهاجم ريشارليسون بداعي الإصابة، وعلى الأرجح سينوب لاعب وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو في حمل شارة القائد في غياب سيلفا.

وسيقود خط هجوم البرازيل ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وستكون الفرصة سانحة أمام المدرب الجديد لبث دماء جديدة في تشكيلته، علماً أنه استدعى 10 لاعبين فقط من أصل 23 دافعوا عن ألوان السيليساو في مونديال قطر.

وقال مينيزيز: "ثمة الكثير من اللاعبين الشبان الذين سيبذلون قصارى جهدهم لا سيما بأننا نفتتح حقبة جديدة. مونديال قطر اصبح وراءنا الآن، كل تركيزنا منصب على الاستعداد لمونديال 2026.

في المقابل، يعتمد مدرب المغربي وليد الركراكي على تشكيلة جلها من اللاعبين الذين تألقوا في المونديال وعلى رأسهم الحارس ياسين بونو، والمدافع أشرف حكيمي والظهير حكيم زياش وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.