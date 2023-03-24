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الرياضي

23 مهرة في سباقي كأس الوثبة بفرنسا

23 مهرة في سباقي كأس الوثبة بفرنسا
24 مارس 2023 14:40

 
مونت دو مارسان (الاتحاد)

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يشهد مضمار مونت دو مارسان الفرنسي عصر السبت، مشاركة 23 مهرة في سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية النسخة الخامسة عشر لمهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويبلغ مجموع جوائز السباقين 16 ألف يورو.
ويحمل السباق الأول اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري ماجيك دو بيبول «1» لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته، وتشارك فيه 12 مهرة في سن أربع سنوات فقط، أبرزها «غنادا» لإسطبلات الأصايل، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماثياس لورين، و«بيتي أتيكا» لدانيال لاكيف، بإشراف أوليفر تريجوديت، وقيادة أنطوان ويرل، و«جمبلايا» لديدري جيثلين، بإشراف توماس فورسي وقيادة كليمنت كاديل.
ويقام السباق الثاني بالمسمى نفسه بالرقم «2» وبمواصفات السباق الأول، وتشارك فيه 11 مهرة، تتقدمها «جمانة» لإسطبلات الأصايل، بإشراف أف روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، و«جوادا دو لوب» لأشرف محمد أبوكارازا، بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست، و«وعد» لعماد الدين الحتوشي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة أليخاندرو كورتيز.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.
ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

سباقات الخيول
الخيول العربية الأصيلة
كأس الوثبة ستاليونز
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