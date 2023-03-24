«يوم رياضي» في «الشارقة للمرأة»



الشارقة (الاتحاد)



ينظم نادي الشارقة الرياضي للمرأة، يوماً رياضياً مفتوحاً في ملاعب النادي بـ «الإمارة الباسمة»، تقام خلاله منافسات في ألعاب كرة السلة «3 في 3»، والطائرة «4 في 4»، والرماية «البندقية»، وفقا لنهج مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الهادفة الى نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع النسائي.

وتخضع المنافسات للشروط المعتادة في ألعاب السلة والطائرة والرماية، حيث يتألف كل فريق من فرق السلة من 4 لاعبات «3 أساسيات ولاعبة احتياط»، و10 دقائق زمنا محدداً للمباراة أو تسجيل 21 نقطة، قبل انتهاء زمن المباراة، وأن يكون الحضور إلى صالة اللعب، قبل بداية المباراة بـ 20 دقيقة، وضرورة الالتزام بالزي الرياضي الموحد لكل فريق، فيما تشتمل شروط كرة الطائرة على أن يتألف كل فريق من 4 لاعبات، وإقامة المباراة من شوطين من أصل 3 أشوط، أو تسجيل 15 نقطة قبل انتهاء زمن المباراة، وفي حال التعادل، يقام شوط ثالث من 15 نقطة، وضرورة الحضور إلى الملعب قبل بداية المباراة بـ 20 دقيقة، بينما تتمثل شروط الرماية على أن يكون عدد الطلقات في يوم التدريب 20 طلقة، وفي يوم المسابقة 5 طلقات تجريبية، و10 طلقات محتسبة خلال المباراة.

ويتوج الفريق الفائز بالمركز الأول بكأس وميداليات ذهبية، فيما ينال الفريق الفائز بالمركز الثاني، ميداليات فضية، بينما يحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث، على الميداليات البرونزية.

ورحبت نورة الحمر رئيسة قسم الرياضة المجتمعية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بكافة الفرق المشاركة في فعالية اليوم المفتوح، متمنية قضاء يوم رياضي ممتع ومفيد في ملاعب النادي التي تسعد دائما باحتضان بنات النادي في كافة الألعاب الرياضية، مقدمة الشكر إلى كل الفرق المشاركة، وإلى أعضاء الكوادر الفنية والإدارية والطبية على التفاني من أجل إنجاح فعالية اليوم الرياضي المفتوح.

ولفتت نورة الحمر إلى أن الهدف الأساسي من إقامة اليوم الرياضي المفتوح لسيدات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، يتمثل في العمل الفعلي على نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع النسائي في ألعاب أولمبية رئيسية، تجسيدا لرؤية المؤسسة في رفع مستويات الوعي الرياضي للاعبات في كافة الألعاب الرياضية، منها ألعاب كرة السلة والطائرة والرماية.