«الصمت» لغة البايرن

ميونيخ (د ب أ)

تجاهل نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم حتى الآن، الرد على التقارير الإعلامية الألمانية المتعددة، التي تشير إلى أن النادي سيقوم بفك ارتباطه بالمدرب جوليان ناجلسمان والتعاقد مع توماس توخيل بدلاً منه.

وستكون أول مباراة لتوخيل، الفائز بدوري أبطال أوروبا، في الأول من أبريل المقبل أمام ناديه السابق بروسيا دورتموند. وكانت شبكة "سكاي تي في" ومجلة "كيكر" وصحيفتي "بيلد" و"سود دويتشه تسايتونج" من بين وسائل الإعلام، التي أوردت أن ناجلسمان تم إبعاده بعد أقل من عامين على توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وذكرت "سكاي" أن ناجلسمان، الذي انضم لبايرن من لايبزج في عام 2021 مقابل رسوم انتقال كبيرة، سيتم إبلاغه من قبل مسؤولي بايرن برحيله اليوم الجمعة.

وتولى ناجلسمان "35 عاماً" تدريب بايرن ميونيخ في عام 2021 بعقد حتى 2026 خلفاً لهانسي فليك، الفائز بثلاثية 2020.

وفاز ناجلسمان بالدوري الألماني 2022 ولكنه ودع بطولة كأس ألمانيا مبكراً ذلك الموسم، بخسارة صفر / 5 أمام مونشنجلادباخ، وودع دوري الأبطال من دور الثمانية أمام فياريال.

وهذا الموسم، فقد بايرن صدارة البوندسليجا لمصلحة فريق دورتموند بعد الخسارة 1 / 2 أمام باير ليفركوزن في الجولة الماضية، علماً بأنه كان متقدماً بفارق تسع نقاط خلال العطلة الشتوية.

وذكرت "كيكر" أن بايرن وتوخيل كانا على تواصل لعدة أيام وأن الخسارة أمام ليفركوزن سرعت من خطط مسؤولي بايرن لإبعاد ناجلسمان.

وأشارت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" إن ناجلسمان أصبح لا يسيطر على غرفة خلع الملابس. وشكك حسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة للرياضة، في عقلية الفريق بعد الخسارة أمام ليفركوزن، حيث افتقد بايرن ميونيخ للاستمرارية في الدوري. ووصل البايرن لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه مانشستر سيتي بقيادة المدرب السابق للفريق جوسيب جوارديولا، بعد الفوز على باريس سان جيرمان. كما يتواجد الفريق في دور الثمانية بكأس ألمانيا، ولا يزال الفريق ينافس على لقب الدوري ولكن مسؤولي النادي يخشون من خروجه خالي الوفاض إذا استمر ناجلسمان. وكان توخيل تولى تدريب دورتموند حتى 2017 قبل أن ينتقل لسان جيرمان ثم إلى تشيلسي، حيث قاده حتى سبتمبر الماضي. وقاد توخيل فريق سان جيرمان للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 حيث خسر أمام بايرن، ولكنه فاز بالبطولة مع فريق تشيلسي بعدها بعام. وارتبط اسم توخيل "49 عاماً" بتدريب توتنهام وريال مدريد.

ولن يكون رحيل ناجلسمان أول تغيير يجريه بايرن ميونيخ في المراحل الحاسمة من الموسم. واضطر أوتو ريهاجل للرحيل عن الفريق في أبريل 1996، ويورجن كلينسمان في أبريل 2009، وسط مخاوف من مسؤولي النادي من فشل النادي في التتويج بأي القاب.