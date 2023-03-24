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«الأبيض» يطارد «الدفعة المعنوية» أمام طاجيكستان

«الأبيض» يطارد «الدفعة المعنوية» أمام طاجيكستان
24 مارس 2023 13:00

 
معتز الشامي (دبي)

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يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم المباراة الودية الأولى، في معسكر أبوظبي أمام طاجيكستان في الساعة العاشرة مساء السبت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.
ويحاول «الأبيض» الخروج من اللقاء بـ «نتيجة إيجابية»، تكون بمثابة «فوز معنوي» يعيد للفريق «الثقة المفقودة»، بعد اهتزاز الأداء، وغياب نغمة الانتصارات.
وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا تقديم صورة مغايرة للمنتخب، واستعادة الأداء المتميز والنتائج الإيجابية، ما يستدعي ضرورة تثبيت التشكيلة والاستقرار على الأسماء التي يتم الاعتماد عليها بالنسبة للمواجهات الدولية.
ويأتي معسكر أبوظبي محطة مهمة للمنتخب، ضمن برنامج التحضير لكأس آسيا، والتي يقام في قطر يناير المقبل، ويخوض المنتخب التجربة الأولى مع طاجيكستان اليوم، بينما يلتقي تايلاند في تجربة أخيرة بالمعسكر 28 مارس الجاري.
ويتوقع أن يخوض «الأبيض» لقاء اليوم بطريقة متوازنة، في ظل تغيير التشكيلة الأساسية، بعد الإصابات التي ضربت عدداً من اللاعبين في مختلف الخطوط.
ويحتاج الخط الأمامي إلى لأن يكون أكثر فاعلية هجومية، حيث يتوقع أن يدفع رودولفو باللاعب كايو كانيدو، لتعويض غياب علي مبخوت في مركز الهجوم، بينما يتم استغلال ليما وطحنون الزعابي في الجناحين الأيمن والأيسر، كما ينتظر أن يتم الدفع بسلطان عادل أو أحمد عامر للوقوف على قدراتهما.
ويلعب رودولفو بطريقته المعتادة 4-2-3-1، مع إجراء بعض التغيير في بعض المراكز لتعويض النقص، بعدما اضطر المدرب إلى تقليص القائمة إلى 21 لاعباً هم خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني، خليفة الحمادي، عبدالسلام محمد، عبدالله إدريس، عبدالله الكربي، يوسف المهيري، خالد الهاشمي، عبدالعزيز هيكل، بلال عبدالله، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، محمد عبدالباسط، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، كايو كانيدو، أحمد عامر وسلطان عادل.
وتضم القائمة عدداً من العناصر الشابة التي تنضم للمنتخب للمرة الأولى أبرزهم، أبرزهم عبدالله إدريس مدافع الجزيرة، وبلال يوسف لاعب وسط عجمان وعبدالله الكربي مدافع الوحدة، ويوسف المهيري مدافع الوصل، وأيضاً أحمد عامر مهاجم اتحاد كلباء.
وأعرب الجدد عن سعادتهم بالانضمام إلى قائمة «الأبيض» والمشاركة في التدريبات للمرة الأولى، حيث أشار بلال يوسف إلى أنه انتظر الفرصة كثيراً، خاصة بعد أن تم اختياره خلال الفترات الماضية ضمن القائمة الموسعة، مشيراً إلى أن وجوده مع المنتخب يُحمله مسؤولية كبيرة، في الحفاظ على مستواه وتطوير قدراته الفنية والبدنية، وإظهار كل ما لديه خلال الحصص التدريبية من أجل حجز مكان له في التشكيلة.
بدوره، وصف أحمد عامر مهاجم اتحاد كلباء اختياره لتمثيل المنتخب خلال معسكر أبوظبي بـ «المفاجأة السارة»، والتي يحرص على استغلالها بالشكل المناسب، من خلال مضاعفة الجهد خلال الحصص التدريبية، والالتزام بتعليمات المدرب والاستفادة من خبرات بقية زملائه في المنتخب، والظهور بشكل لافت خلال المباراتين الوديتين.

الإمارات
المنتخب الوطني
طاجيكستان
رودولفو أروابارينا
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