4 مباريات تدشن «سهرات الأولى الرمضانية»



معتصم عبدالله (دبي)



تدشن 4 مباريات في «الجولة 27»، السهرات الرمضانية لـ «دوري الدرجة الأولى» في الموسم الحالي 2022- 2023، والذي يشهد إقامة 4 جولات في أمسيات «شهر رمضان» تشمل بجانب «الجولة 27»، لقاءات «الجولة 28» أيام 31 مارس و1 و2 أبريل، و«الجولة 29» أيام 7 و8 و9 أبريل، و«الجولة 30» أيام 14 و15 و16 أبريل المقبل.

وتنطلق «الجولة 27» مساء السبت، بمباريات العربي والرمس، مصفوت وسيتي، مسافي والعروبة، الذيد وفرسان هسبانيا، وتتواصل غداً بمباريات الجزيرة الحمراء وجلف أف سي، الحمرية وحتا، بينونة والفجيرة، فيما جرى تأجيل مباراة التعاون وضيفه الإمارات إلى الخميس المقبل، مقابل تعديل موعد مباراة الفريقين في «الجولة 28» إلى يوم 4 أبريل بدلاً من 2 أبريل.

وتتركز الأنظار في أبرز مباريات «الجولة 27»، في ظل غياب دبا الحصن «الوصيف» برصيد 51 نقطة، على مواجهات حتا المتصدر بـ 56 نقطة، أمام مضيفه الحمرية «الرابع» بـ 44 نقطة، ويحل «الصقور» صاحب المركز الثالث بـ 50 نقطة، ضيفاً على التعاون «العاشر» بـ 32 في المباراة المؤجلة الخميس المقبل، ويستقبل مصفوت «الخامس» بـ 43 نقطة ضيفه سيتي الـ 15 برصيد 19 نقطة.

وخلافاً للمنافسة المحتدمة على بطاقتي التأهل إلى دوري المحترفين والذي يجمع ثلاثة أندية فوق حاجز الـ 50 نقطة، بقيادة حتا، ودبا الحصن، والإمارات على التوالي، يشهد صراع تجني الهبوط تنافساً محتدماً بدوره يجمع فرق فرسان هسبانيا الأخير بـ 8 نقاط، بينونة صاحب المركز 16 بـ 15 نقطة، وسيتي الـ 15 برصيد 19 نقطة.

المباريات



السبت

العربي - الرمس 22:00

مصفوت - سيتي 22:00

مسافي - العروبة 22:00

الذيد - فرسان هسبانيا 22:00

الأحد



الجزيرة الحمراء - جلف أف سي 22:00

الحمرية - حتا، 22:00

بينونة - الفجيرة 22:00

الخميس 30 مارس



التعاون - الإمارات 22:00