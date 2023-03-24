«حلبة ياس» تطلق 50 فعالية للسيارات واللياقة البدنية



أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك، أعلنت حلبة مرسى ياس عن إطلاق روزنامة حافلة بالأنشطة الممتعة لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار، بما في ذلك تجارب القيادة والركوب، وبطولات الكارتينج، وأيام القيادة، التي تقام أنشطتها المشوقة طيلة أيام الشهر الفضيل.

ويمكن للراغبين باختبار تجربة اجتياز منعطفات حلبة مرسى ياس المشوقة، المشاركة في فعاليات أيام القيادة في ياس، التي تقدم تجارب مشوقة للباحثين عن الحماس من السائقين أصحاب الخبرة أو الذي يختبرون تجربة القيادة الرياضية للمرة الأولى.

ويشرف المدربون الخبراء في حلبة مرسى ياس على تجارب القيادة والركوب المشوقة المتوفرة خلال أيام القيادة في ياس على أسطول من السيارات الرائعة والفريدة، بما في ذلك سيارة بورشه تايكان توربو ذات التصميم الرائع، وسيارة أستون مارتن جي تي4 بأدائها الرياضي الفائق. أما محبي سباقات «الفورمولا-1»، يمكنهم اختبار تجربة قيادة YAS3000 والتي تعد أقرب تجربة قيادة لـ «الفورمولا-1» يمكن للسائقين الهواة اختبارها.

أما عشاق رياضة السيارات وسباقات الدراج بالتحديد، فهم على موعد مع الجولة الختامية من تحدي ياس سوبر ستريت التي تقام فعالياتها بين 31 مارس و1 أبريل، لتتويج ملك سباقات الدراج، وتفتح المواجهة النهائية لبطولة الدراج الحماسية باب الحضور مجاناً أمام الجمهور، فيما يمكن للراغبين باختبار هذه التجربة عن قرب حجز تذاكر البادوك التي تتيح لهم التجول بين السيارات.

كما تفتح ياس كارت زون أبوابها أمام جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار في بطولة الكارتينج الرمضانية، وتضم البطولة لهذا العام فئة التحمل وفئة السيدات، بالإضافة إلى فئة السائقين الصغار، وتقدم للسائقين المتوجين في كل من جولاتها الثلاث جوائز متميزة.

فيما تستضيف ياس كارت زون في عطلة عيد الفطر المبارك فعاليات سباقات سلسلة سودي العالمية للكارتينج للكبار والصغار، فيما تستقبل سباقات السبرينت ضمن السلسلة محبي سباقات الكارتينج بحسب الروزنامة المرسومة سابقاً.

ولا تقتصر الفعاليات خلال شهر رمضان على أنشطة السيارات فقط، إذ تفتح حلبة مرسى ياس أبوابها أمام محبي ممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة البدنية خلال مجموعة واسعة من الفعاليات المسائية الممتعة طوال الشهر المبارك، بما في ذلك فعاليتي دو ياس واجر في ياس اللتان تقامان 10 أبريل وتوفران لهواة أنشطة اللياقة البدنية تحديًا ممتعًا في أجواء عائلية.

،تتواصل فعاليات تدربي في ياس التي تقام أيام الأحد والثلاثاء من الساعة 8 إلى 11 مساءً، متيحة المجال لهواء أنشطة اللياقة البدنية لممارسة رياضة المشي أو الجري أو ركوب الدراجات الهوائية على مسار سباقات «الفورمولا-1»، فيما تقام فعالية تدربي في ياس، الحصرية بالسيدات، مساء يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة 7:30 إلى 11:30، وتفتح فعالية تدرب صياحاً أبوابها أما عشاق رياضة الدراجات الهوائية أيام الاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع ما بين الساعة 8 و8 صباحاً.