محرز يمنح الجزائر «النقطة التاسعة»



جوهانسبرج (أ ف ب)

سجّل النجم رياض محرز هدفاً متأخراً، منح الجزائر فوزاً صعباً على ضيفتها النيجر 2-1، في الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في كرة القدم المقررة نهائياتها في كوت ديفوار مطلع عام 2024، ورفع «محاربو الصحراء» رصيدهم إلى تسع نقاط كاملة في المجموعة السادسة، مقابل نقطتين للنيجر.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات التي أحرزت الجزائر لقبها في 1990 و2019.

على ملعب «نيلسون مانديلا» في العاصمة، سيطرت الجزائر بمنتخب ضم دماء جديدة، على الشوط الأول من دون نجاعة، فيما استغل الضيوف أول فرصة بتسديدة ذكية مباغتة لدانيال سوساه هبطت فوق الحارس أنتوني ماندريا «38»، وفي الشوط الثاني، دفع المدرب جمال بلماضي بالمهاجمين بغداد بونجاح ومحمد الأمين عمورة، تعويضاً لأندي ديلور وهشام بوداوي، فأثمر خياره مبكراً بهدف التعادل عكسياً لعبد الرحيم الحسن بونكانو، إثر ضغط من بونجاح «54».

كثّف رجال بلماضي هجماتهم حتى جاء هدف الفرج عبر محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي «88».

وترك الوافدون الجدد انطباعاً جيداً لدى المدرب بلماضي، على غرار ريان آيت نوري «21 عاماً» مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي، فارس شعيبي «20 عاماً» لاعب وسط تولوز الفرنسي وبدر الدين بوعناني «18 عاماً» مهاجم نيس الفرنسي.

وتبدو الفرصة مواتية أمام الجزائر لحسم تأهلها عندما تلتقي النيجر مجدداً الاثنين المقبل في رادس بتونس التي اختارها الاتحاد النيجري أرضاً بيتية لمبارياته، بسبب عدم اعتماد ملعب الجنرال سيني كونتشي بنيامي غير المطابق لمعايير الاتحاد الدولي للعبة.

وتستهل الجزائر عهداً جديداً بعد خيبة 2022 وفقدان لقبها القاري بالكاميرون وفشلها في التأهل لمونديال قطر.

وانتزع أنتوان سيمينيو فوزاً قاتلاً لغانا في الرمق الأخير على أنجولا 1-0، ليحقق المدرب الجديد كريس هيوتون بداية لافتة مع «النجوم السوداء»، في قمة مباريات المجموعة الخامسة في كوماسي.

هزّ مهاجم بورنموث الإنجليزي الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع، بعد ركلة حرة أثارت معمعة على باب المرمى.

وكانت غانا أمام 40 ألف متفرج قريبة من افتتاح التسجيل أكثر من مرة، لكن لاعبي هيوتون الذي أشرف على عدة فرق في الدوري الإنجليزي، انتظروا حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل عن ضائع لحسم المباراة.

ويعود التتويج الرابع والأخير لغانا في البطولة القارية إلى العام 1982.

رفعت غانا رصيدها إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 لأنغولا التي تساوت مع جمهورية أفريقيا الوسطى الفائزة على مدغشقر 3-0 في أنتاناناريفو.

ورحّب الفائز بلاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني جوفري كوندوجبيا، العائد بعد غياب سنتين إثر احتجاجه على المعاملة السيئة من قبل المسؤولين له ولزملائه.

وخسر السودان أمام مضيفه الجابون 0-1 في فرانسفيل بهدف المدافع لويد بالون «71» في المجموعة التاسعة، فتصدر الفائز بسبع نقاط وتجمد رصيد السودان، في المباراة الأولى لمدربه المغربي الزاكي بادو، عند 3 نقاط من 3 مباريات.