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الرياضي

الأرجنتين تحيي أفراح «المونديال» في «أمسية عاطفية»!

الأرجنتين تحيي أفراح «المونديال» في «أمسية عاطفية»!
24 مارس 2023 11:02

بوينوس آيرس (أ ف ب)

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سجّل النجم الخارق ليونيل ميسي هدفه الـ800 في مسيرته الزاخرة، وقاد الأرجنتين إلى الفوز على ضيفتها بنما 2-0، في مباراة ودية شهدت احتفالات صاخبة باحراز «ألبي سيليستي» لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.
بركلة حرة رائعة قبل دقيقة من انتهاء الوقت، ختم ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، مباراة افتتح التسجيل فيها تياجو ألمادا البالغ 21 عاماً «78»، مسجلاً هدفه الأول في ثالث مباراة دولية.
وشهدت العاصمة بوينوس أيرس أمسية عاطفية مؤثرة، مع إطلاق ألعاب نارية فوق ملعب مونومنتال التاريخي الذي غصّ بـ83 ألفاً من المحظوظين تمكنوا من الحصول على التذاكر من بين 1.5 مليون طلب، لمشاهدة المباراة الأولى لمنتخب بلادهم بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي المونديال القطري بعد التعادل 3-3.
دخل ميسي، المدرب ليونيل سكالوني والعديد من اللاعبين الأرجنتينيين مع أطفالهم إلى الملعب، وبدوا على حافة البكاء، حيث غنّى المشجعون بانسجام تام أغنية «موتشاتشوس»، نشيد المنتخب الأرجنتيني المتوّج في مونديال قطر قبل ثلاثة أشهر باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1978 و1986.
وبعد المباراة، تواصلت الاحتفالات، مع تسليم كل لاعب من تشكيلة المونديال، نسخة عن كأس العالم محاطين بعائلاتهم.
قال ميسي «35 عاماً» الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المونديال، بعد إخفاقه في عدة نسخ «لطالما حلمت بهذه اللحظة، أن أكون قادراً على الاحتفال معكم، رفع كوبا أميركا في بلادي وكأس العالم. هذا أجمل شيء».
أما سكالوني الذي ترك دموعه تنهمر، فقال «أنا ممتن إلى الأبد لهؤلاء اللاعبين، كرة القدم ملكهم، هي ملك كل من يرتدي هذا القميص، يبذلون كل جهد وأحياناً لا تتحقق النتائج، هذه المرة تحققت وهذا رائع».

الأرجنتين
كأس العالم 2022
ليونيل ميسي
سكالوني
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