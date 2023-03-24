بارتيز يحاكم دوناروما!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تحدث فابيان بارتيز الحارس الفرنسي «الأسطورة» والمُتوج بـ «مونديال 1998» مع «الديوك» عن مستويات حراس المرمى في الوقت الحالي، وكشف عن عيوب بعضهم، واختار الحارس الذي يعتبره الأفضل في العالم، وانتقد أسلوب بعض الحراس.

وشدد على إن طول القامة ليس هو المعيار الوحيد لتألق وإبداع حارس المرمى.

وقال في حوار لصحيفة «لوباريزيان»، إنه يأخذ على الجيل الحديث من الحراس، سواء في فرنسا أو خارجها إنهم «مصنعون» أكثر من كونهم موهوبين، ويفتقد بعضهم القدرة على الإبداع والابتكار. وأضاف: منذ 4 أو 5 سنوات يركز عدد غير قليل من المديرين الفنيين على الحصول على حراس طويلي القامة «95. 1متر مثلاً» للاعتقاد أنهم أفضل من الأقل طولاً.

واعترف بأنه ليس ضد هؤلاء المدربين، بدليل أنه يعتبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والذي طوله مترين، أفضل حارس في العالم.

وشدد بارتيز صاحب «الصلعة الشهيرة»، على أن الشيء الأساسي في تقديره أن يتمتع الحارس بالثقة في نفسه وبالفاعلية وحُسن التحرك والتوقع واستخدام التوقيت المناسب للخروج من مرماه، وهناك حراس أقصر قامة، ولكنهم على أعلى مستوى من الجودة، مثل أنتوني لوبيز حارس أوليمبيك ليون الذي يبلغ طوله 84. 1 متر، ورغم ذلك أسهم في إنقاذ الفريق في مباريات كثيرة.

وقال بارتيز: أما الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، والذي يبلغ طوله مترين، أراه يفتقد الكثير من أساسيات حارس المرمى، ويعاني من أوجه قصور فنية كثيرة، بينما لوكاس شوفالييه حارس ليل، وهو طويل القامة جداً أيضاً، ولكنه أكثر ديناميكية ومهارة من دوناروما، ويتمتع بحضور ممتاز في الكرات العالية.

وضرب بارتيز مثالاً بالهدف الذي سجله كينجسلي كومان لاعب بايرن ميوينخ في مرمى دوناروما في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، وقال إنه يبرز بوضوح نقاط ضعف هذا الحارس الإيطالي الشاب، وخطأه لم يكن بسبب توقيت رد فعله، وإنما بسبب «التكنيك» الفني الضعيف، وكان المفروض أن يحاول لعب الكرة بقدمه وليس بيده، ولو إن في المرمى حارس قصير القامة، ويملك الموهبة والمهارة الفنية، لكان تصرفه أفضل، ونجح في منع الكرة من دخول المرمى.

بارتيز الذي لعب لأندية موناكو وأوليمبيك مارسيليا ومانشستر يونايتد، أخذ على مدربي الحراس في فرنسا، إنهم يركزون كثيراً على طوال القامة، وقال إن تجاهل الحراس الأقل طولاً «85. 1 و86. 1 متر»، والتضحية بهم خطأ كبير.

وطالب بضرورة ترك الأمر للموهبة أولاً بصرف النظر عن الطول، وقال: أنا حزين جداً لأن ما يحدث الآن بالنسبة لحراس المرمى، كان يحدث للاعبين في المراكز الأخرى، حيث كان المدربون يطلبون دائماً اللاعبين طوال القامة، والذين يتمتعون بالسرعة، كما لو كانوا عدائين حقيقيين.

وتساءل مندهشاً: كم يبلغ طول ليونيل ميسي ونيمار وحتى مبابى؟ وأجاب قائلاً: إنهم ليسوا طوال القامة جداً ولكن قصر قامتهم لم يمنعهم من أن يكونوا الأفضل.

وكشف بارتيز النقاب عن أن نجماً مثل أنطوان جريزمان، كان مرفوضاً في أكثر من مركز تدريب في بداياته لأنهم اعتبروه قصير القامة!

وقال: في سن 16 أو 17 سنة، لا يجب أن يكون قصر اللاعب عقبة أمام مستقبله الكروي.