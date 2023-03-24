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الرياضي

درويش يدير «مونديال الشباب»

درويش يدير «مونديال الشباب»
24 مارس 2023 09:07

دبي (الاتحاد)

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اختارت إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، حكم الساحة الدولي أحمد عيسى درويش «حكم فيديو»، ضمن الطاقم المكلف بإدارة مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها إندونيسيا من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.
وتقوم إدارة الحكام في «الفيفا» بعقد دورة إعداد لجميع الحكام المشاركين في إدارة منافسات البطولة من 15 إلى 19 مايو المقبل.
وشارك الحكم الدولي أحمد عيسى مؤخراً في إدارة مباريات المجموعة الثانية في التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 20 سنة في سبتمبر الماضي، كما تواجد ضمن طاقم التحكيم الوطني الدولي الذي أدار مباريات في «خليجي 25» التي أقيمت في يناير الماضي واستضافتها مدينة البصرة العراقية.
ويُعد أحمد عيسى درويش أحد الحكام الواعدين، الذي حرصت لجنة الحكام على تطوير خبراته، من خلال ترشيحه للوجود ضمن الدفعة الأولى لأكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي، ومعه حكم الساحة الدولي سلطان محمد صالح، ونجحا بإقتدار في اجتيازها، والتواجد ضمن حكام النخبة الآسيوية، بعد دراسة أكاديمية أستمرت لأربع سنوات.

الإمارات
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
كأس العالم
إندونيسيا
أحمد عيسى درويش
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