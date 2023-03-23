رونالدو.. «العميد 197»

لشبونة (د ب أ)

قاد النجم كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي لانطلاقة قوية، في بداية مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، حيث تغلب الفريق على ضيفه منتخب ليختنشتاين 4 / صفر.

وحصد المنتخب البرتغالي بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة العاشرة، التي شهدت فوز منتخب البوسنة والهرسك على نظيره الآيسلندي 3 / صفر، وتعادل سلوفاكيا مع لوكسمبورج سلبياً. ولعب النجم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، دوراً بارزاً في المباراة، حيث سجل الهدفين الثالث والرابع للمنتخب البرتغالي في الدقيقتين 51 و63، ليعزز رقمه القياسي كأبرز هداف على المستوى الدولي. وجاء الهدفان الأول والثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقتين الثامنة و47 وسجلهما جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا.

ورفع رونالدو رصيده إلى 120 هدفاً معززاً رقمه القياسي لعدد الأهداف الدولية، وذلك في المباراة التي انفرد بها بصدارة قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة دولية على مستوى العالم.

فقد سجل رونالدو اليوم المشاركة الدولية رقم 197 في مسيرته متفوقاً بذلك بفارق مباراة واحدة على المهاجم الكويتي بدر المطوع.

ويحتل الماليزي سوه تشين آن المركز الثالث في القائمة برصيد 195 مباراة دولية، ويليه المصري أحمد حسن في المركز الرابع برصيد 184 مباراة، والعماني أحمد مبارك في المركز الخامس برصيد 183 مباراة.

و كان رونالدو قد عادل رقم المطوع عندما شارك مع المنتخب البرتغالي في مباراته أمام نظيره المغربي في دور الثمانية من كأس العالم 2022 التي استضافتها دولة قطر في ديسمبر الماضي. واحتل منتخب البوسنة والهرسك المركز الثاني في المجموعة العاشرة بتصفيات يورو 2024، برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف البرتغال، بعد أن تغلب على نظيره الأيسلندي 3 / صفر. وسجل الأهداف الثلاثة لمنتخب البوسنة والهرسك، رادي كرونيتش (هدفان) وعمار ديديتش في الدقائق 14 و40 و63 .