كين.. «زعيم الأسود» في الليلة الاستثنائية

نابولي(رويترز)

أصبح هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، بعدما رفع رصيده إلى 54 هدفاً بتسجيله ركلة جزاء أمام إيطاليا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، لتفوز إنجلترا 2-1 على حاملة اللقب في المجموعة الثالثة.

وهز مهاجم توتنهام هوتسبير الشباك قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، ليمنح فريقه التقدم 2-صفر ليتخطى رقم وين روني الذي كان يتقاسم معه الرقم القياسي.

وكان ديكلان رايس وضع إنجلترا في المقدمة في الدقيقة 13.

وقلص ماتيو ريتيجي الفارق لإيطاليا في مشاركته الأولى في الدقيقة 56، حيث بدأ صاحب الضيافة في الرد لكن إنجلترا تماسكت لتحقق أول انتصار على إيطاليا في الأراضي الإيطالية منذ 62 عاماً رغم طرد لوك شو لحصوله على الإنذار الثاني.

وجاءت أهداف كين في 81 مباراة بينما سجل روني 53 هدفاً في 120 مباراة.

وكانت هذه لحظة خاصة لقائد منتخب إنجلترا، الذي أتيحت له فرصة لتحطيم الرقم القياسي في مباراة دور الثمانية لكأس العالم أمام فرنسا لكنه أضاع ركلة جزاء في الهزيمة 2-1 في قطر.

وقال روني عبر تويتر: "تهانينا لهاري بعد أن أصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا. كنت أعلم أن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً ولكن ذلك كان سريعاً. إنه رجل عظيم هداف لا يشق له غبار وأسطورة إنجلترا. تهانينا هاري!".

وهذا هو ثاني رقم قياسي يحطمه كين هذا الموسم بعد أن تجاوز مجموع أهداف جيمي جريفز البالغ 266 هدفا مع توتنهام الشهر الماضي.

ويملك الآن 271 هدفاW مع النادي اللندني.