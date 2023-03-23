الجمعة 24 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ناجلسمان «أوت»!

ناجلسمان «أوت»!
24 مارس 2023 02:10

 

ميونيخ(رويترز)

أفادت صحيفة بيلد أن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أقال مدربه يوليان ناجلسمان.وكان المدرب البالغ من العمر 35 عاماً يتولى المسؤولية عندما خسر بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي، ليتصدر بروسيا دورتموند دوري الدرجة الأولى الألماني.
وتولى ناجلسمان المسؤولية في عام 2021 وقاد بايرن ميونيخ إلى لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى المحلي وذلك الموسم الماضي.
وسيلعب بايرن أمام مانشستر سيتي الشهر المقبل في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل. 
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقريرها إلى أنه يتردد أن توماس توخيل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، هو المرشح لتولي المنصب خلفا لناجلسمان. ولم يعلق بايرن ميونخ على ما ذكره التقرير.

أخبار ذات صلة
«الصمت» لغة البايرن
فيروس يضرب «البرتقالي» عشية مواجهة «الديوك»

كان توخيل 49 عاماً قد قاد تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في صيف عام 2021، لكنه أقيل في سبتمبر الماضي بسبب تراجع النتائج. وتولى ناجلسمان تدريب بايرن ميونيخ قادماً من لايبزج في صيف عام 2021، وكان من المفترض أن يستمر عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2026

جوليان ناجلسمان
توماس توخيل
بايرن ميونيخ
تشيلسي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«ربيع الفن الإبداعي» في «الجليلة لثقافة الطفل»
دنيا
«ربيع الفن الإبداعي» في «الجليلة لثقافة الطفل»
اليوم 14:55
المغرب يختبر تألقه المونديالي بتحدي البرازيل
الرياضي
المغرب يختبر تألقه المونديالي بتحدي البرازيل
اليوم 14:53
«الشارقة للفنون الأدائية» تطلق جديدها
دنيا
«الشارقة للفنون الأدائية» تطلق جديدها
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©