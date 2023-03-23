ناجلسمان «أوت»!

ميونيخ(رويترز)

أفادت صحيفة بيلد أن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أقال مدربه يوليان ناجلسمان.وكان المدرب البالغ من العمر 35 عاماً يتولى المسؤولية عندما خسر بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي، ليتصدر بروسيا دورتموند دوري الدرجة الأولى الألماني.

وتولى ناجلسمان المسؤولية في عام 2021 وقاد بايرن ميونيخ إلى لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى المحلي وذلك الموسم الماضي.

وسيلعب بايرن أمام مانشستر سيتي الشهر المقبل في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقريرها إلى أنه يتردد أن توماس توخيل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، هو المرشح لتولي المنصب خلفا لناجلسمان. ولم يعلق بايرن ميونخ على ما ذكره التقرير.

كان توخيل 49 عاماً قد قاد تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في صيف عام 2021، لكنه أقيل في سبتمبر الماضي بسبب تراجع النتائج. وتولى ناجلسمان تدريب بايرن ميونيخ قادماً من لايبزج في صيف عام 2021، وكان من المفترض أن يستمر عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2026