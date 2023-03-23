بمشاركة جماهيرية.. زيلياكوس الطرف الثالث في عرض شراء يونايتد

لندن(د ب أ)

أعلن رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس تقدمه بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وبذلك يتصدر زيلياكوس، مؤسس ورئيس شركة "موبايل فيوتشرووركس" الاستثمارية، ثالث مجموعة تعلن رغبتها في شراء نادي مانشستر يونايتد، وذلك بعد السير جيم راتكليف والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني. ويرغب زيلياكوس في شراء النادي بشراكة 50-50 مع جماهيره، بحيث يكون للجماهير دور في عملية صنع القرار بالنادي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وقال زيلياكوس عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"قدمت عرضاً لشراء مانشستر يونايتد إلى جانب الجماهير، التي سيكون لها نصيب مماثل في الرأي في كافة الأمور الرياضية. لا مزيد من التحكم في كرة القدم من قبل "النخبة"!." كان من المفترض أن تنتهي مهلة تقديم العروض لشراء النادي أمس الأول الأربعاء في الساعة التاسعة مساء، لكن جرى تمديد المهلة بعد أن أكد كل من راتكليف، مؤسس شركة إنيوس، والشيخ جاسم رئيس مجلس إدارة بنك قطر الإسلامي ونجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، تقديم عرضين جديدين محسنين للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد. وأضاف زيلياكوس إن عرضه يعتمد على أن القيمة السوقية الحالية لمانشستر يونايتد "أقل بقليل من 9. 3 مليار دولار ". وتابع زيلياكوس في بيانه :"أي ناد رياضي يجب أن ينتمي في النهاية لمشجعيه." وأوضح: "التطور الحالي، حيث يستحوذ المليارديرات على الأندية ويسيطرون عليها كملاعب شخصية لهم، لا يمثل اتجاهاً صحياً." وذكر: "القيمة السوقية الحالية للنادي تقل عن 9. 3 مليار دولار. وهذا يعني أنه إذا شارك كل مشجع للنادي في عملية الشراء، سيكون المبلغ الإجمالي لكل مشجع أقل من ستة دولارات."

واستطرد: "عرضي يرتكز على المساواة مع الجماهير. مجموعتي ستمول نصف المبلغ المطلوب للاستحواذ على النادي، وسأطالب الجماهير، عبر شركة جديدة تشكل لهذا الغرض المحدد، بالمشاركة بالنصف الآخر من المبلغ."

وأشار زيلياكوس، الرئيس السابق لنادي هلسنكي الفنلندي والمالك السابق لنادي جوكريت لهوكي الجليد، إلى أن كل مشجع سيشارك في العرض سيكون له حق الدخول إلى تطبيق يستخدمه للتصويت "عند اتخاذ قرار يتعلق بأمور كرة القدم الخاصة بالنادي".

وأكد :"لن تتخذ أي قرارات غير مدعومة بتأييد أغلبية جماهير النادي."