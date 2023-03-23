جريزمان محبط والسبب مبابي

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

كشف كيليان مبابي أن زميله أنطوان جريزمان، يشعر بخيبة أمل بسبب عدم حصوله على شارة قيادة المنتخب الفرنسي لكرة القدم، لكنه أكد أنه لا يتميز على أي لاعب آخر في الفريق.

كان ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن مبابي سيرتدي شارة قيادة الفريق خلفاً للحارس هوجو لوريس، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي في يناير الماضي، فيما تم اختيار جريزمان نائباً لقائد للفريق.

وكان مبابي قد شارك في 66 مباراة دولية، مقارنة بـ117 مباراة دولية شارك فيها جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد في 8 سنوات مع المنتخب الفرنسي.

وأشارت تقرير فرنسية إلى أن جريزمان لم يكن راضياً عن ذلك، كما أنه يشعر بأنه الشخص المناسب لهذا الدور، لكن مبابي يتفهم جيداً سبب غضب زميله من القرار.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي أمس الخميس: "لقد تحدثت مع أنطوان، لقد كان محبطاً وهذا أمر مقبول، لقد أخبرته بأن ذلك كان سيصبح رد فعلي أيضاً". وأضاف: "ربما يكون هو اللاعب الأكثر أهمية في عصر ديشامب، لكنني لست مميزاً عن أحد، سنكون جميعا يدا بيد أنا وهو، لنحاول إعادة المنتخب الفرنسي للقمة عالميا". وأوضح مبابي: "إذا كان لديه شيء ليقوله أمام المجموعة، سأجلس واستمع، لا يجب أن نغلق الباب في وجه أحد، فالجميع لهم حرية التعبير عن أنفسهم".