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كين الهداف التاريخي

كين الهداف التاريخي
24 مارس 2023 00:49

نابولي(أ ف ب)

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بات هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، مع 54 هدفاً دولياً بتسجيله الهدف الثاني لـ"الأسود الثلاثة" من ركلة جزاء في مرمى إيطاليا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024.
وكان كين قد عادل الرقم القياسي لواين روني "53 هدفاً" بإدراكه التعادل لمنتخب بلاده أمام فرنسا (1-1) في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم من ركلة جزاء أيضاً.
وأهدر كين حينها فرصة كسر الرقم القياسي بإهداره ركلة جزاء ثانية في المباراة نفسها، التي أقصي فيها منتخب بلاده من المنافسات.
وبلغ كين "29 عاماً" مهاجم نادي توتنهام هذا الرقم خلال مباراته الرقم 81.
وافتتح كين رصيده الدولي في باكورة مبارياته مع إنجلترا خلال الفوز على ليتوانيا 4-صفر ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016، بعد 79 ثانية من إشراكه بدلاً من روني بالذات.

 

هاري كين
واين روني
كأس أمم أوروبا
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