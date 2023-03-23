ليبرون لا يعرف موعد العودة

لوس أنجلوس (رويترز)

قال ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز، إنه لا يعرف موعداً محدداً لعودته من إصابة في القدم تعرض لها الشهر الماضي، نافياً تقارير حول أمله في العودة للملاعب مجددا في الخامس من أبريل.

ويحتل ليكرز حالياً المركز العاشر في القسم الغربي.

وكتب جيمس على تويتر: "لم يكن هناك أي تقييم لحالتي اليوم ولا يوجد أي موعد محدد لعودتي.

"أكافح على مدار الساعة، ثلاث مرات يومياً لأمنح نفسي أفضل فرصة لاستعادة لياقتي كاملة. أشكر جميع المصادر التي تحدثت عن قرب عودتي لكني أتحدث عن نفسي!"

وذكرت شبكة "ئي.أس.بي.إن" نقلاً عن مصادر أن ليبرون يضغط على نفسه للعودة إلى مباريات ليكرز الثلاث الأخيرة في الموسم أمام كليبرز وصنز وجاز.

وفاز ليكرز في سبع مباريات وخسر في خمس منذ تعرض جيمس للإصابة خلال الفوز على دالاس مافريكس في 26 فبراير.