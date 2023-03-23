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رونالدو ينفرد بصدارة المباريات الدولية

رونالدو ينفرد بصدارة المباريات الدولية
24 مارس 2023 00:16

لشبونة(أ ف ب) 

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رونالدو.. «العميد 197»

انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعاً رصيده إلى 197 بعد مشاركته أساسيا في مباراة منتخب بلاده ضد ليشتنشتاين، ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.
وكان رونالدو عادل الرقم القياسي السابق للمهاجم الكويتي بدر المطوع في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي مونديال قطر 2022، بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 51 بدلاً من روبن نيفيش.
كما أنه خلال مونديال قطر بات اللاعب الوحيد الذي سجل في خمسة مونديالات مختلفة، عندما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراته الأولى من ركلة جزاء ضد غانا (3-2).
يذكر أن رونالدو يملك أيضاً الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع 118 هدفاً.
وخاض رونالدو "37 عاماً" الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب خمس مرات، أول مباراة دولية له في أغسطس عام 2003 بعمر الثامنة عشرة ويتضمن سجله في صفوف منتخب بلاده الفوز بكأس أوروبا عام 2016 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.
ويملك رونالدو العديد من الأرقام القياسية الاخرى في مسيرته، وأبرزها أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا (140)، وأفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس أوروبا (14 هدفاً) كما أنه اللاعب الوحيد الذي نجح ان يتوج هدافاً في ثلاث بطولات أوروبية كبرى وتحديداً في إنجلترا مع مانشستر يونايتد (2008)، وفي إسبانيا مع ريال مدريد (2011 و2014 و2015)، وفي إيطاليا مع يوفنتوس (2021).

رونالدو
بدر المطوع
كأس أمم أوروبا
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