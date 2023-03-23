«كأس دبي العالمي» جاهزة لانطلاقة «النسخة 27»

عصام السيد ومحمد حسن (دبي)

أكملت اللجنة المنظمة العليا للنسخة 27 من كأس دبي العالمي للخيول في مضمار ميدان، الاستعدادات قبل 24 ساعة على انطلاقة الحدث الأغلى الذي يشارك فيه 126 خيلاً من 12 دولة، تتنافس على الجوائز المالية البالغة 30.5 مليون دولار.

ويواصل المكتب الإعلامي لكأس دبي العالمي العمل المكثف منذ أسبوع، حيث بدأت الوفود الصحفية بالحضور إلى دبي ومتابعة الفعاليات التي تسبق أمسية الكأس، الذي يؤكد مكانة دبي، وجهة رياضية عالمية المستوى، ومركزاً رئيساً على خريطة رياضات الخيل العالمية.

وقامت إدارة نادي دبي لسباق الخيل بتوفير التسهيلات ومعينات العمل الصحفي والإعلامي، حيث تم تخصيص 3 مراكز إعلامية بمضمار ميدان مجهزة بجميع وسائل الاتصال لتسهل عمل الإعلاميين في نقل الأحداث بيسر وجودة عالية.

ويوفر المركز الإعلامي نشرات شبه يومية، بالإضافة إلى نشر لقاءات مع المدربين تجرى دائماً بعد التدريبات الصباحية، فضلاً عن عملية متابعة إجراءات تسجيل الإعلاميين وتوزيع تصاريح الدخول للذين أكملوا إجراءات تسجيلهم.

وكان لافتاً الحضور المبكر للإعلاميين من مختلف دول العالم، خاصة من اليابان، التي تشارك بنحو 27 خيلاً في نسخة هذا العام من أمسية كأس دبي العالمي، منها 8 خيول في الشوط الرئيس.

وباشر الإعلاميون متابعة التمارين والمؤتمرات الصحفية التي يعقدها المدربون عقب التدريبات الصباحية للخيول، وكذلك مزاد دبي بريز أب وحفل القرعة، ويتوقع أن تشهد نسخة هذا العام تغطية إعلامية مكثفة بعد انضمام مؤسسات إعلامية مرموقة تقوم بنقل الحدث.

وظلت أمسية كأس دبي العالمي، من أكثر الأحداث في مجال سباقات الخيول التي تجتذب وسائل الإعلام العالمية المختلفة وتشكل مادة رئيسية لها، وبجانب سباقات الخيول المثيرة، تشهد الأمسية الكثير من المسابقات الممتعة بين الحضور، حيث يمكن للضيوف والجمهور الفوز بالجوائز، مثل مسابقة ستايل ستيكس، وجائزة وجوه في السباقات، ومسابقات الترشيحات.

وركزت معظم الصحف العالمية والمواقع المتخصصة في سباقات الخيول، على كل تفاصيل أمسية كأس دبي العالمي، وعلى الفائزين في الأشواط التسع، من الخيول والفرسان والملاك، وكذلك الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة المنظمة والتي تجذب إليها أنظار العالم.

وبعد إجراء مراسم القرعة الرسمية للخيول، وخاصة الشوط الرئيسي البالغة جائزته المالية 12 مليون دولار، لم تتغير الترشيحات كثيراً، حيث سيكون الجميع على موعد مع التحدي، ويسعى ممثل السعودية «كنتري جرامر» للدفاع عن لقبه، على الرغم من انطلاقته من البوابة البعيدة رقم (14).

وقال موقع هورس ريسنج نيشن: سقطت الأوراق بشكل كبير بالنسبة للخيول المفضلة في قرعة كأس دبي العالمي، وكانت هناك أصوات مسموعة في وقت مبكر من الحفل، حيث سحب المدافع عن اللقب «كنتري جرامر» البوابة 14 من 15، مما ترك فرانكي ديتوري بصداع تكتيكي، بشأن ما سيكون في مشاركته الأخيرة في السباق بعد أن قرر الاعتزال.

وإذا تمكن «كنتري جرامر» من الفوز باللقب يرفع رصيد الخيول السعودية إلى ثلاثة انتصارات، والمدرب الأميركي بوب بافرت إلى 4 انتصارات، والفارس الإيطالي إلى 5 انتصارات، والذي يتعادل حالياً مع الفارس الأميركي جيري بيلي برصيد أربعة انتصارات.

وينطلق ممثل الإمارات «الجيرز» من البوابة 13، وقال مالكه البالغ من العمر 13 عاماً، حمدان سلطان السبوسي، إن القرعة «جيدة لكنني كنت آمل أن أحصل على الرقم 5 أو 6»، وأشار المدرب سيمون كريسفورد إلى أنه انطلق من بوابات بعيدة في الأشواط الإعدادية، ولذا لا يوجد قلق حقيقي.

وقال محمد خليل أحمد، مالك بندوق: بالطبع، إنه حلم تحقق وأعتقد أن الرقم سبعة هو رقم جيد جداً، إنه سباق رائع وكل حصان يستحق مكانه، لذا يجب أن يكون سباقاً جيداً وربما يفوز أفضل حصان.

وعلى صدر صفحاتها، وصفت صحيفة بلود هورس الأميركية، الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 12 مليون دولار، بأن اليابان التي تمثلها 8 خيول من إجمالي 15 خيلاً تواجه العالم، وتشمل بعضاً من أكثر العدائين إنجازاً في تلك الدولة، سواء على العشب أو على الرمل. ومن المتوقع أن يستقبل مضمار ميدان للسباق حوالي 80.000 متفرج، وملايين المتابعين حول العالم، مع تنافس أفضل الخيول للحصول على شريحة من أكبر الجوائز المخصصة في هذه الرياضة.

وللمرة الأولى، يقام كأس دبي العالمي خلال شهر رمضان المبارك، وسيكون وقت الإفطار مباشرة عقب السباق السادس دبي جولدن شاهين للفئة الأولى لمسافة 1200 متر «رملي» الذي تبلغ جائزته مليوني دولار.

وتبدأ أسعار التذاكر للجمهور من 20 درهماً، ويقع مكتب بيع التذاكر في مضمار ميدان ومدخل المنصة، مقابل البوابة 2، وسيعمل من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً اليوم.