«يو أف سي» تحصد ثمار النجاح قبل انطلاق «بطولة 294» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت يو أف سي، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الأبرز حول العالم، عودتها إلى أبوظبي لإقامة نزالات بطولة «يو أف سي 294»، يوم 21 أكتوبر في الاتحاد أرينا، في إطار الشراكة طويلة الأجل بين المؤسسة ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. ونسب لورانس إبستين، الرئيس التنفيذي للعمليات في يو أف سي، النجاح العالمي الكبير الذي تحققه العلامة بنسبة كبيرة إلى العاصمة الإماراتية، ولا سيما فعاليات جزيرة النزال الشهيرة التي لا تزال تتردد أصداء نجاحها حتى هذه اللحظة. وانطلقت بطولة يو أف سي 112، التي شهدت نزالاً مشوقاً بين البرازيلي داميان مايا ومواطنه أندرسون سيلفا، في عام 2010، وهي البطولة الأولى لعلامة يو أف سي في العاصمة الإماراتية.

واستقبلت الإمارة منذ ذلك الوقت 18 فعالية من بطولات يو أف سي، بمشاركة نخبة من نجوم الفنون القتالية المختلطة، بمن فيهم حبيب نور محمدوف، وكونور ماكجريجور، وإزرايل أديسانيا، وحمزات شيماييف.

وقال لورانس إبستين في مقابلته الحصرية مع صحيفة «الاتحاد»: «شهدنا نمواً كبيراً في القاعدة الجماهيرية لرياضة الفنون القتالية المختلطة في أبوظبي، وأسهمت البطولات العديدة التي استضافتها أبوظبي في تعزيز نمو هذه الرياضة، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب دورها الرئيسي في مسيرة النجاح العالمية لعلامة يو أف سي».

وعندما سُئل إبستين عن أبرز الفعاليات التي جاءت ثمرة لشراكة يو أف سي مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على مدار السنوات الخمس الماضية، قال: إن فعاليات جزيرة القتال هي إحدى أكثر الفعاليات المفضلة لديه في العاصمة الإماراتية.

وأضاف: «فتحت أبوظبي أبوابها أمامنا، حيث تمكنا من إقامة سلسلة بطولات مميزة كانت عاملاً رئيسياً في نجاح علامة يو أف سي، ولا نزال نحصد ثمار نجاح تلك البطولات التي أُقيمت في الوقت الذي كان العالم يعاني من إجراءات الإغلاق التي سببتها أزمة كوفيد-19».

واستضافت جزيرة القتال في أبوظبي 12 فعالية من بطولات يو أف سي خلال فترة الأزمة الصحية العالمية من يوليو 2020 حتى يناير 2021، ما وفر لعشاق الفنون القتالية والرياضيين فرصة لقضاء أوقات مليئة بالحماس والتشويق خلال تلك الظروف الاستثنائية. ويثق إبستين بأن نزالات يو أف سي 294، التي تنطلق في أكتوبر، لن تقل عن الفعاليات السابقة حماساً، وتوفر لعشاق الفنون القتالية المختلطة تجربة لا مثيل لها.

وسلط إبستين الضوء على الدور الذي لعبه التعاون بين يو أف سي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في ظهور نجوم اللعبة في الوطن العربي، حيث قال: «لعبت أبوظبي دوراً كبيراً في تعزيز نمو علامة يو أف سي والفنون القتالية المختلطة في المنطقة، بفضل النزالات الرائعة التي استضافتها، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع عدد رياضيي يو أف سي في العالم العربي».