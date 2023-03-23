«ألعاب برجيل 2023» تنطلق اليوم بمشاركة 1100 موظف

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات النسخة الرابعة من «ألعاب برجيل 2023» في جزيرة الحديريات، بمشاركة 1100 موظف في القطاع الصحي، بالتعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة برجيل القابضة.

ويشرف مجلس أبوظبي الرياضي على إجراءات تنفيذ منافسات «ألعاب برجيل 2023»، وهي منافسات رياضية سنوية تهدف إلى تكريس أهمية النشاط البدني وتبني ثقافة الروح الرياضية بين موظفي المجموعة.

وتقام المنافسات الرياضية في جزيرة الحديريات من 24 مارس إلى 2 أبريل. حيث تضم أنواعاً مختلفة من الرياضات، مثل منافسات كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وشد الحبل وكرة الريشة (البادمينتون)، وأيضاً منافسات في ألعاب القوى وسباق التتابع و(البادل) واللياقة البدنية.

ومن المقرر أن تكون «ألعاب برجيل 2023» المنافسات الرياضية الأكبر من نوعها، لموظفي قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، حيث ستشهد مشاركة أكثر من 1100 موظف في مجال الرعاية الصحية.

من جانبه، قال سهيل عبدالله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «سعداء في مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مجموعة برجيل القابضة لتنظيم النسخة الرابعة من ألعاب برجيل 2023، التي تجري منافساتها بمشاركة عدد كبير من موظفيها، وهي فرصة ومبادرة نوعية تهدف إلى جعل النشاط البدني جزءاً من الحياة اليومية لجميع الموظفين خلال الشهر الكريم».

وأعرب أحمد سفير مدير العمليات والتشغيل بمجموعة «برجيل القابضة»، عن سعادته بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم النسخة الرابعة من ألعاب برجيل.