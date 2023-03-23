«الجودو» يدشن مشاركته في «تبليسي جراند سلام» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض اليوم تلال شفيلي لاعب منتخبنا للجودو أولى مبارياته، في تصفيات الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم، مع لاعب أذربيجان سليمانوف كامران ضمن بطولة تبليسي جراند سلام للجودو لعام 2023، التي تنطلق اليوم في ضيافة الاتحاد الجورجي، وتستمر إلى 26 مارس الحالي، بإشراف الاتحاد الدولي، وجوائزها 154 ألف دولار، وذلك على ضوء قرعة البطولة التي جرت ظهر أمس عبر تقنية الفيديو، بمشاركة 419 لاعباً ولاعبة من 61 دولة، من بينها 3 منتخبات عربية هي الإمارات والبحرين ولبنان.

ويسعى المشاركون للاستمرار في سباق التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بحصد المزيد من نقاط التأهل، بعد أن بدأ العد التنازلي لتلك الدورة، فيما يخوض اللاعب الثاني جريجوري أرام مباراته في وزن تحت 90 كجم يوم غد مع الجورجي ميسورادز لوكا، ويرأس بعثة منتخبنا الوطني للجودو ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، والتي تضم المدرب فيكتور سيكتروف.

من ناحية أخرى، تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رسالة تهنئة من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو مهنئاً بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويوم المرأة العالمي، مؤكداً دورها في جميع أنحاء العالم وبوجودهن في جميع جوانب رياضتنا، رياضيات ومدربات وحكام ومسؤولين تقنيين وقادة في مختلف المجالات، جنباً إلى جنب شقيقها الرجل، خاصة في أسرة الجودو، من أجل تحسين رياضة الجودو وتنميتها بكل أشكالها وفي كل القارات.

وأكد أن الاتحاد الدولي للجودو، خاصة لجنة التنسيق بين الجنسين، تعمل منذ عدة سنوات لتحسين المساواة بين الجنسين في أسرة الجودو ولجميع فئات المجتمع، اعترافاً بمساهمات المرأة في المجتمع وبشكل متزايد، وحققت العديد من البلدان تقدماً مذهلاً في تنفيذ سياسات التنسيق بين الجنسين.