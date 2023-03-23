مسلم بن حم يستقبل اتحاد الهوكي



أبوظبي (الاتحاد)



استقبل الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، مجلس إدارة اتحاد الهوكي، في مكتبه بفندق رويال روز أبوظبي.

وضم الوفد عبدالله سلطان الدح المطروشي رئيس المجلس، والدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان النائب الأول للرئيس، وفاطمة عبد الله الرميثي النائب الثاني للرئيس، والدكتور خالد الظنحاني الأمين العام المساعد للاتحاد.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز العمل المشترك، وإيجاد قواسم مشتركة فاعلة وهادفة بين مجموعة بن حم واتحاد الهوكي، واستعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خطة الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير الهوكي وتعزيز ممارستها في الدولة.

وأكد الشيخ مسلم بن حم أهمية التعاون مع المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية، لتعزيز مكانة الرياضة في الدولة، والمساهمة في تطويرها على المستوى العالمي.

من جانبه، تقدم رئيس اتحاد الهوكي بالشكر إلى الشيخ مسلم بن حم العامري على دعمه المستمر، مثمناً الجهود التي تبذلها مجموعة بن حم الهادفة إلى ترسيخ أهمية الرياضة في المجتمع، والعمل على زيادة الوعي الرياضي لدى النشء.

وفي ختام اللقاء، أهدى وفد الاتحاد الشيخ مسلم بن حم العامري درعاً تذكارية، كما أهدى الدكتور خالد الظنحاني كتابه المشترك «زايد على ألسنتهم وفي قلوبهم» الصادر عن مجلة 999 التابعة لوزارة الداخلية.