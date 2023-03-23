«قرعة البوابات» تغير التدريبات والتكتيكات



دبي (الاتحاد)



مع بدء العد التنازلي لانطلاقة أمسية سباقات كأس دبي العالمي، يواصل المدربون وضع لمساتهم الأخيرة، استعداداً للنزالات الكبيرة، وربما تؤثر بدرجة كبيرة عملية القرعة في خطط وتكتيكات المدربين، لأن كل بوابة تحتاج إلى تكتيكات معينة يتم العمل على هضمها عبر التدريبات.

وتواصلت التدريبات التي بدأت بمضمار ميدان منذ أسبوع بصورة يومية، بهدف وضع الخيول في «الفورمة» والتأقلم مع الأجواء والأرضية.

وبوجود 3 من الخيول القوية في بوابات طرفية، وهي الأصعب، قال مدرب «الجيرز» سايمون كريسفورد الذي ينطلق من «البوابة 13» إنه يركز فقط على مهمته في التدريب.

وأضاف: يواصل الجواد «الجيرز» تدريباته بشكل رائع للغاية، وهو في حالة جيدة من حيث الصحة والأكل الجيد والحركة، ومرتاح للغاية، والجواد يفضل هذه الأرضية ويحب المضمار.

وكان أول تعليق للفارس المخضرم ديتوري، الذي يسعى لكتابة الفصل الأخير في مسيرته بحصد لقب كأس دبي العالمي للمرة الخامسة، عن طريق حامل اللقب «كنتري جرامر» الذي ينطلق من «البوابة 14»، حيث قال الفارس الإيطالي، إن السباق يشهد تنافساً كبيراً، ولن يكون مثل نسخة العام الماضي الذي تفوق فيه «كنتري جرامر» على الجواد «لايف اذ جود».

وأشار ديتوري إلى أن قرعة النسخة الحالية وضعت خيولاً قوية في العمق، مع حصول «كنتري جرامر» على بوابة بعيدة، بالإضافة إلى وجود 8 من الخيول اليابانية القوية.

وأبدى الياباني يوشيتو ياهاجي مدرب بطل كأس السعودية الجواد «بانثالاسا»، وأحد الخيول المرشحة، والذي ينطلق من البوابة رقم 15، رضاه عن تدريبات الجواد، وقال: وصلت خيولي المشاركة بحالة جيدة، وأعتقد أن «بانثالاسا» مستعد لسباق الغد.

وكشف ياهاجي عن أنه درس مسألة إشراك «بانثالاسا» في سباق دبي تيرف الذي فاز به العام الماضي، لكنه في النهاية استقر على الذهاب إلى كأس دبي العالمي، واصفاً ذلك بالقرار الصعب، لكنه قال إن الجواد يمكن أن يتجاوز مشكلة طول المسافة.