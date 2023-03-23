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تير شتيجن يضغط على نوير بالصورة الكبيرة

تير شتيجن يضغط على نوير بالصورة الكبيرة
23 مارس 2023 19:52

فرانكفورت (د ب أ) 
قال مارك-أندري تير شتيجن إنه يتمنى الشفاء العاجل لمانويل نوير، لكنه كرر التأكيد في الوقت نفسه على رغبته في استغلال غياب نوير بسبب الإصابة، لينتزع مكانه ويصبح حارس المرمى الأساسي للمنتخب الألماني لكرة القدم في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024". 

كان نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، وهو الحارس الأساسي للمنتخب منذ عام 2010، قد تعرض لكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في ديسمبر الماضي، وقد تأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
وسيتولى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، حراسة مرمى المنتخب الألماني في مباراتيه الوديتين المقررتين أمام بيرو وبلجيكا يومي السبت والثلاثاء المقبلين، ويمكن أيضاً أن يشارك أساسياً في المباريات الودية الثلاث المقررة في يونيو المقبل، وذلك قبل العودة المرتقبة لنوير في الصيف. 

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وقال تير شتيجن في تصريحاته للصحفيين اليوم الخميس في معسكر المنتخب الألماني بمدينة فرانكفورت، إنه ينظر أيضاً إلى الصورة الكبرى، وتتمثل في المشاركة في البطولة الأوروبية المقررة بألمانيا. وقال تير شتيجن: "الوضع هكذا نظراً لإصابة مانويل وعدم تواجده في الوقت الحالي. سأحاول استغلال الفرصة بالتأكيد." وشارك تير شتيجن في 30 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى عام 2012، لكنه لم يشارك في أي بطولة كبرى. 

وقال تير شتيجن إنه كان على تواصل مع نوير بعد وقت قصير من تعرضه للإصابة خلال ممارسة التزلج، ويتمنى له التعافي والتوفيق.

تير شتيجن
نوير
برشلونة
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