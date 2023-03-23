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الرياضي

200 لاعب في بطولة «الوفاء لزايد» للشطرنج

200 لاعب في بطولة «الوفاء لزايد» للشطرنج
23 مارس 2023 17:27

 
دبي (الاتحاد)

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تنطلق الجمعة بطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج السريع، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً منذ عام 2002، عرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتشهد البطولة التي تقام على مدار يومين مشاركة واسعة من اللاعبين بأكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة من مختلف الفئات العمرية.
يشارك في البطولة 21 لاعباً من حملة الألقاب الدولية، منهم 10 أساتذة دوليين كبار «جراند ماستر» يتقدمهم الطاجيكي فاروق أموناتوف، والمصري أحمد عدلي، والصربي إيجور ميلادينوفيتش، والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو.
ويبلغ إجمالي جوائز البطولة 15 ألف درهم، مخصصة للمراكز العشرة الأولى، منها 3 آلاف درهم وكأس البطولة للمركز الأول، كما خصصت اللجنة المنظمة جوائز لأفضل لاعب ولاعبة من الإمارات وأفضل لاعب ولاعبة من دبي للشطرنج والثقافة.
وينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة ضمن برنامجه الرمضاني بطولة الشطرنج الخاطف للفرق 29 و30 مارس، وخصصت لها جوائز 9 آلاف درهم منها جوائز لأفضل فريق من الناشئين وأفضل فريق عائلي.

دبي
الشطرنج
نادي دبي للشطرنج والثقافة
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