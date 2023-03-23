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صلاح ينافس ساكا على جائزة لاعب مارس بالبريميرليج

صلاح ينافس ساكا على جائزة لاعب مارس بالبريميرليج
23 مارس 2023 16:52

لندن (د ب أ)
يتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح للحصول على جائزة جديدة خلال مسيرته مع فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.
وتواجد محمد صلاح بقائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر مارس الحالي، التي أعلنت عنها رابطة المسابقة العريقة، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني الرسمي. 

ويتنافس صلاح للحصول على الجائزة مع كل من الإنجليزي بوكايو ساكا، جناح أرسنال، وزميله البلجيكي لياندرو تروسارد، والسويدي أليكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير، لاعب وسط برايتون، والإنجليزي تايرون مينجز مدافع أستون فيلا. 

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وخلال الشهر الجاري هز "الفرعون المصري" شباك وولفرهامبتون، قبل أن يلعب دور البطولة خلال انتصار ليفربول الكاسح /7صفر على ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما. وقادت هذه الثنائية "الملك المصري"، كما يطلق عليه جماهير ليفربول، لتصدر قائمة هدافي الفريق الأحمر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ. 

ويبحث محمد صلاح عن الفوز بالجائزة للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، علماً بأنه لم يتوج بها منذ أكتوبر2021.
يذكر أن صلاح هو أول لاعب يفوز بجائزة لاعب الشهر 3 مرات في موسم واحد 2017 - 2018، قبل أن يكرر ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجاز ذاته هذا الموسم.

محمد صلاح
ليفربول
أرسنال
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