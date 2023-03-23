14 % «الأهداف العربية» في «أدنوك للمحترفين»



علي معالي (دبي)



سجل اللاعبون العرب 57 من بين 420 هدفاً حتى «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بنسبة 14%، ويتصدرهم التونسي فراس بالعربي «عجمان»، والمغربي سفيان رحيمي «العين»، ولكل منهما 10 أهداف.

ويحاول بالعربي خلال الجولات المتبقية، تجاوز أهدافه في الموسم الماضي، «12 هدفاً» سجلها 25 مباراة مع «البرتقالي»، وهي أعلى نسبة خلال مشواره الاحترافي بين أندية تونس، أو حتى عندما لعب مع الفجيرة موسم 2020-2021، وأحرز وقتها 7 أهداف.

وتخطى سفيان رحيمي أهدافه في الموسم الماضي مع «الزعيم»، حيث أحرز 8 أهداف خلال 23 مباراة، ورقمه القياسي مع الرجاء المغربي موسم 2020- 2021، بإحرازه 13 هدفاً، وسبق لسفيان أن سجل 10 أهداف مع الرجاء موسم 2019- 2020.

وهناك مطاردة قوية بين المغربي الآخر وليد أزارو مهاجم عجمان، والسوري عمر خربين «قناص» شباب الأهلي، ولكل منهما 7 أهداف، ويحاول اللاعبان تحسين ترتيبهما في جدول الهدافين حتى وإن كان على المستوى الشخصي، حيث سبق لأزارو أن سجل 9 أهداف بالدوري السعودي مع الاتفاق موسم 2020- 2021، وتألق مع الأهلي المصري موسم 2017- 2018 بـ 18 هدفاً.

أما خربين فما زال بعيداً عن الأهداف التي سجلها في الموسم الماضي مع الوحدة «15 هدفاً»، في 25 مباراة، مقابل 7 أهداف فقط في 16 مباراة هذا الموسم، وسبق أن أحرز 7 أهداف مع الهلال السعودي 2016- 2017، و2017- 2018.

وفي المراكز التالية من الهدافين، يأتي البحريني علي مدن «عجمان»، والتونسي أشرف بن شرفي «الجزيرة»، والمغربي سفيان بوفتيني «الوصل» وكل منهم 4 أهداف، والجزائري مهدي عبيد «خورفكان»، والمغربي عادل تاعرابت «النصر» 3 أهداف، وهدف للتونسي علاء الدين زهير «الوحدة»، والمغربي عصام فايز «عجمان»، والتونسي وليد قروي «الظفرة»، والمصري أحمد رفعت «الوحدة»، والعراقي من مواليد الدولة أحمد أبوناموس «بني ياس».