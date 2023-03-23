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الرياضي

«الزعيم» يستعد للقاء «الفرسان» بـ «ودية»

«الزعيم» يستعد للقاء «الفرسان» بـ «ودية»
23 مارس 2023 16:32

 
معتز الشامي (دبي)


يواصل العين استعداداته لاستئناف «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد فترة التوقف الدولي الحالية، وحصل اللاعبون على راحة ثلاثة أيام، عقب مباراة النصر في «الجولة 20»
وعاد «الزعيم» إلى التدريبات بروح معنوية عالية، ورغبة في التصحيح، بعد التعثر المفاجئ أمام «العميد»، في مواجهة شهدت إضاعة عدد من الفرص السهلة أمام المرمى، فيما أدت الخسارة إلى زيادة الفارق مع شباب الأهلي المتصدر إلى 5 نقاط.

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وتكتسب مواجهة شباب الأهلي ضمن «الجولة 21»، في مطلع أبريل المقبل، على استاد هزاع بن زايد، أهمية كبيرة، في ظل رغبة العين في العودة بقوة إلى سباق الصدارة، حيث تتواصل التحضيرات اليومية بمشاركة جميع اللاعبين، بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة الأوكراني ريبروف إجراء تدريبات بدنية مكثفة لعدد من اللاعبين خاصة الذين لم يشاركوا بصفة أساسية، خلال مباريات الدوري مؤخراً، ودخل عدد من اللاعبين إلى تدريبات الصالة الرياضية، وتقوية العضلات وتنفيذ برنامج خاص لرفع المستوى والارتقاء بالجوانب البدنية، فيما يؤدي باقي عناصر الفريق تدريبات يومية مسائية بعد الإفطار اعتباراً من اليوم.
ويتواصل برنامج تحضير «البنفسج»، حيث يتم الترتيب لخوض تجربة خلال اليومين المقبلين، مع أحد فرق دوري الأولى بهدف الوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، والحفاظ على مستوى الأداء قبل المواجهة المرتقبة أمام «الفرسان».

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
النصر
رودولفو
ريبروف
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