«صالح 55» يتصدر «أدنوك للمحترفين»!

سلطان آل علي (دبي)



يبرز ضوء النجومية عند اللاعبين، في التسجيل والصناعة والقدرة على استخلاص الكرة والتدخلات وأحياناً الحراسة والتصديات، ولكن ماذا عن اللاعبين المهاريين الذي يكتسبون الأخطاء؟، والذين يكبّدون المنافسين بطاقات صفراء؟، إنهم «نجوم شبّاك» المنافسين في أرض الملعب.

وفي «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، يتصدر علي صالح لاعب الوصل قائمة اللاعبين الأكثر حصولاً على الأخطاء بواقع 55 خطأً في 20 مباراة، بمعدل 2.75 خطأ كل مباراة.

واكتسب صالح خطأً واحداً على الأقل في 19 من 20 لقاءً، والمباراة الوحيدة الاستثناء أمام اتحاد كلباء في الدور الأول، وانتهت بالتعادل 2-2.

وعلى الجانب الآخر، نال صالح 5 أخطاء في مباراته الأخيرة أمام اتحاد كلباء، وكذلك في الدور الأول أمام الشارقة، حين انتصر الوصل1-0، وهو الرقم الأعلى لنجم «الإمبراطور» في الموسم.

في المركز الثاني مباشرة، يأتي توزي لاعب النصر بـ54 خطأً حصل عليه في 19 مباراة، وعلي مدن ومبخوت بـ49 و47 خطأ على التوالي، وفي المركز الخامس هناك عبدالله رمضان بـ41 خطأ مكتسب.

ولا يمكن الاكتفاء بالحصول على الأخطاء فقط، بل يمتد ذلك إلى حصول المنافسين على البطاقات الصفراء وحتى الحمراء، وفي الجانب، يتساوى 3 لاعبين في صدارة القائمة، هم توزي النصر وخيمنيز بني ياس وبيدرو الوحدة، وذلك بإجمالي 9 بطاقات تحصّل عليها منافسيهم، منها 8 إنذارات وبطاقة حمراء واحدة، ويليهم إيلتون «خورفكان» وفابيو ليما «الوصل» بـ8 بطاقات، منها 7 صفراء وواحدة حمراء.

ويتساوى معهم في الرقم نفسه علي صالح وعادل تعرابت، ولكن بـ8 بطاقات صفراء كاملة، ويتواجد في القائمة كارتابيا ووليد أزارو وسفيان رحيمي بـ7 بطاقات، والفارق بينهم أن أزارو وكارتابيا تسببا في بطاقة حمراء واحدة، ولكن رحيمي تسبب في بطاقتين حمراوتين لمنافسيه.

وعلى مستوى التأثير المباشر، وتحديداً ضربات الجزاء، يتفوق النجم الأول في الجزيرة علي مبخوت، وذلك باكتسابه 7 ضربات جزاء بمفرده، والرقم يتفوق على كل فرق «دورينا» ما عدا البطائح الذي يتساوى في الرقم نفسه بحصوله على 7 ضربات جزاء. وبالتالي فإنّ تسجيل مبخوت 10 ضربات جزاء، معظمها بجهده الخاص يعكس قيمة اللاعب بشكل إيجابي وليس الجانب السلبي. وفي المركز الثاني، يأتي وليد أزارو بحصوله على 3 ضربات جزاء من عجمان، ويتساوى 6 لاعبين بحصولهم على ضربتي جزاء، هم علي صالح، ويوري سيزار، وراميريز، وكايو لوكاس، وأوبا نجيت وسيكيو بابا.



اكتساب الأخطاء



علي صالح: 55

توزي: 54

علي مدن: 49

علي مبخوت: 47

عبدالله رمضان: 41



أكثر تسبباً في البطاقات



جواو بيدرو: 9 «8 صفراء و1 حمراء»

توزي: 9 بطاقات «8 صفراء و1 حمراء»

نيكولاس خيمنيز: 9 «8 صفراء و1 حمراء»

عادل تعرابت: 8 بطاقات صفراء

فابيو ليما: 8 «7 صفراء و1 حمراء»

إيلتون: 8 «7 صفراء و1 حمراء»

علي صالح: «8 بطاقات صفراء»

