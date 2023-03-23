عبد العزيز بن حميد يتفقد تجهيزات «عجمان الحكومية»

عجمان (الاتحاد)



ثمن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، جهود اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 المقامة تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، من 2 إلى 19 رمضان.

وقال إن تنظيم الدورة الرمضانية في نسختها الثالثة يأتي امتداداً لنجاحات النسختين الماضيتين، مؤكداً ثقته التامة في أعضاء اللجنة المنظمة وجميع الأعضاء في مختلف اللجان الذين يعملون بحرص واجتهاد لترجمة رؤى القيادة وتطبيق استراتيجياتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخدم عجمان وسكانها من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

وأشاد بزيادة عدد البطولات والفعاليات في النسخة الجديدة، والتي تتميز بألعابها الجماعية والفردية وفعالياتها المتنوعة، حيث وصلت إلى 11 فعالية وبطولة تغطي كافة شرائح المجتمع، خصوصاً فئة الشباب والسيدات في أجواء تنافسية جميلة، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز المكانة المرموقة التي وصلت لها الدورة الرياضية في فترة وجيزة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، قام بها الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي لمواقع البطولات في مركز كواترو الرياضي ومركز عجمان الإبداعي للوقوف على الاستعدادات قبل انطلاق النسخة الثالثة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، والاطلاع على مدى جاهزية المنشآت التي ستحتضن منافسات كرة القدم، والألعاب والفعاليات الأخرى.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة العليا للدورة عقدت اجتماعاً تنسيقياً بمقر مركز الشباب في عجمان، بحضور راشد جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعبد العزيز عبد الله مدير البطولة، وبمشاركة جميع رؤساء اللجان التنظيمية في البطولة، وذلك للوقوف على آخر تجهيزات الدورة.