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منتخب الدراجات يغادر إلى إسبانيا

منتخب الدراجات يغادر إلى إسبانيا
23 مارس 2023 15:21

الشارقة (الاتحاد)

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غادر منتخب الدراجات إلى إسبانيا، لدخول معسكر لمدة 67 يوماً، استعداداً لخوض عدد من البطولات المقبلة المهمة، منها كأس آسيا للمضمار وكأس آسيا للطريق، إضافة إلى مشاركة خارجية لنجم المنتخب الوطني أحمد المنصوري.
تضم البعثة أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف معيوف، عبدالله الحمادي، عبدالله جاسم، وفاتشيه زادوريان المدير الفني، ويقود تدريبات المنتخب في إسبانيا جهاز فني أوروبي متكامل يضم مديراً فنياً ومديراً طبياً وأخصائياً غذائياً ونفسياً ومدلكاً وفني دراجات، من أجل قيادة التدريبات وفترة الإعداد التي تحدث للمرة الأولى في تاريخ اتحاد الدراجات تنظيم معسكر إعداد بهذه الطريقة الاحترافية.
وأكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات على أهمية المعسكر الإعدادي الحالي للاعبين، وتوجه إليهم بالشكر على مغادرة الدولة وأسرهم في هذه الفترة خلال شهر رمضان المبارك، من أجل التدريبات الإعدادية للبطولات المقبلة المهمة.

الإمارات
إسبانيا
الدراجات الهوائية
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