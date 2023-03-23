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اتفاقية تعاون بين اتحاد الجولف وبالمز الرياضية

اتفاقية تعاون بين اتحاد الجولف وبالمز الرياضية
23 مارس 2023 15:17

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع اتحاد الجولف وشركة بالمز الرياضية، اتفاقية تعاون وشراكة، تهدف إلى دعم اللاعبين الصغار وتطوير مستوياتهم في لعبة الجولف، اكتشاف واستقطاب المواهب الصغيرة، من أجل بناء جيل جديد قادر على المنافسة في مختلف البطولات والمشاركات العالمية.
وقال اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، إن الاتفاقية بدأت فكرة قبل عام من أجل إعداد برامج لتطوير اللاعبين الإماراتيين بشكل خاص والمقيمين بشكل عام.
وأضاف: لدينا في الإمارات ما يؤهلنا للوصول بالجولف إلى العالمية، الأمر الذي يحتاج إلى مجهود ودعم من الاتحاد، ومن قبل اللاعبين أيضاً، حيث كانت الرؤية استضافة بطولات داخل الدولة، وهو ما حققناه بالفعل، والآن نتطلع إلى مزيد من الشركات، ومن أبرزها مع شركة بالمز الرياضية.
وأضاف: نسعى من خلال التعاون مع بالمز سبورت، وعدد من الرعاة لبناء أجيال قادرة على التنافس من خلال هذه الاتفاقيات، ووضع البرامج التأهيلية المناسبة والمسابقات التي تؤهلهم للوصول إلى العالمية.
وأكد الهاشمي أن اتحاد الجولف، لديه العديد من البرامج لتطوير النشء الصغير، حيث هناك لاعبون إماراتيون، أصبحوا مميزين خارجياً، من خلال البرنامج الذي أطلقه الاتحاد بمشاركة 30 لاعباً، إلى أن وصل حالياً إلى 600 لاعب في عام واحد.
ومن جانبه، قال فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية: نرحب بتوقيع الاتفاقية مع اتحاد الإمارات للجولف، إيماناً بدورنا الكبير في نشر الرياضة، ومنها الجولف، وذلك عن طريق استقطاب طلاب المدارس، ومن بينها مؤخراً أكاديمية الربيع في أبوظبي، خاصة أن هناك طفرة كبيرة في اللعبة داخل أبوظبي.
وأضاف: نأمل أن يتوسع البرنامج ويصل إلى مزيد من المدارس في أبوظبي، كما حدث في مختلف الإمارات، للمساهمة في نشر اللعبة واستقطاب المزيد من الموهوبين فيها.

 

الإمارات
اتحاد الجولف
شركة بالمز الرياضية
عبدالله الهاشمي
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