فيروس يضرب «البرتقالي» عشية مواجهة «الديوك»

باريس(أ ف ب)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن خمسة لاعبين تركوا الحصة التدريبية، عشية المباراة الأولى للمنتخب في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مضيفته فرنسا «الديوك» في باريس، بسبب إصابتهم بفيروس.

وسيضطر المنتخب «البرتقالي» الذي تعرض لصفعة هذا الأسبوع، بانسحاب لاعب وسط برشلونة الإسباني فرنكي دي يونج ومهاجم أياكس أمستردام ستيفن بيرخفين بسبب الإصابة، إلى الاستغناء عن خدمات مهاجم ليفربول الإنجليزي كودي جاكبو ومدافعي بايرن ميونيخ الألماني ماتيس دي ليخت، ونيوكاسل الإنجليزي سفين بوتمان، وحارس مرمى أندرلخت البلجيكي بارت فيربروغن.

كما سيغيب لاعب آيندهوفن جوي فيرمان القادم لتعويض غياب دي يونج الذي يعاني من آلام في الفخذ.

وقال الاتحاد الهولندي للعبة في بيان إن اللاعبين الخمسة «غادروا المعسكر التدريبي للمنتخب الهولندي صباح اليوم وهم يعانون من عدوى فيروسية».

وأوضح البيان أن المدرب رونالد كومان، خليفة لويس فان جال، «وجّه الدعوة إلى ثلاثة لاعبين لتعويض الغيابات، ويتعلق الأمر براين خرافنبرخ (بايرن ميونيخ)، كييل شيربن (فيتيس) وستيفان دي فري (إنتر الإيطالي)».

وتابع أن تشكيلة هولندا ستضم 23 لاعباً بدلاً من 25 لاعباً، مشيراً إلى أنه «بعد المباراة ضد فرنسا، ستتم مراجعة تشكيلة المنتخب» المدعو إلى مواجهة جبل طارق، الاثنين المقبل، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً اليونان وإيرلندا.