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الرياضي

شباب الأهلي والعين.. قمة «سوبر الطائرة»

شباب الأهلي والعين.. قمة «سوبر الطائرة»
23 مارس 2023 18:00

 

معتصم عبدالله (دبي)

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تحتضن صالة نادي بني ياس الدورة المجمعة الثانية لكأس السوبر للكرة الطائرة لموسم 2022- 2023، والتي تنطلق الجمعة بمواجهتي «السماوي» والجزيرة في الساعة التاسعة مساءً، وقمة شباب الأهلي والعين في الساعة الحادية عشرة مساءً، ضمن الجولة الأولى.
وتشهد الدورة الثانية لـ «سوبر الطائرة»، إقامة ثلاث جولات على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد على التوالي، حيث يلتقي الجولة الثانية الجزيرة والعين، وبني ياس وشباب الأهلي مساء السبت، وشباب الأهلي والجزيرة، والعين وبني ياس في «الجولة الثالثة» والأخيرة مساء الأحد في ختام المنافسة.
ويتصدر بني ياس ترتيب «سوبر الطائرة» بنهاية مباريات الدورة المجمعة الأولى، والتي أقيمت الأسبوع الماضي بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، واحتل «السماوي» الصدارة برصيد 8 نقاط، مقابل 7 نقاط للعين «الوصيف»، فيما حل الجزيرة ثالثاً برصيد نقطتين من فوزه في الجولة الأخيرة على شباب الأهلي صاحب المركز الأخير بنتيجة 3-2.
ويُحدد الفائز بلقب «كأس السوبر»، بناءً على الترتيب النهائي للفرق المتأهلة إلى المرحلة الحالية، والتي تقام من دورتين مجمعتين لتحديد الترتيب النهائي من الأول وحتى الرابع.
وتوزع ألقاب الموسم الحالي 2022- 2023، للكرة الطائرة ما بين الجزيرة المُتوج بلقب كأس نائب رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي في النهائي بنتيجة 3-1، وبني ياس بنيله دوري الرجال، على حساب شباب الأهلي بعد الفوز 3-2 في مباراتي ذهاب وإياب النهائي، فيما حسم الوصل الدوري على صعيد فئة الشباب والسيدات.

الكرة الطائرة
بني ياس
الجزيرة
شباب الأهلي
العين
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