«الفرسان» و«الإمبراطور» في نصف نهائي دوري السلة

علي معالي(دبي)



يلتقي في الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة، شباب الأهلي والوصل، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري رجال السلة، وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل بصالة نادي الوصل.

استعاد «الفرسان» قوته بعد خوض مباراتين قويتين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا أمام كاظمة الكويتي والهلال السعودي، ورغم الخسارة في المرتين، إلا أن «الفرسان» يملك فرصة كبيرة بالتأهل، حيث يلتقي بعد أيام النصر السعودي.

ويقود شباب الأهلي المدرب البوسني زوران الذي قاد الوصل من قبل، وبالتالي يعرف الكثير عن منافسه.

وفي المقابل فإن عبدالحميد إبراهيم مدرب «الإمبراطور»، والذي نجح في إحداث طفرة كبيرة بمستوى الفريق يخطط لتخطي «الفرسان»، من أجل تمهيد الطريق لاستعادة الألقاب المحلية الغائبة منذ سنوات.

يعتمد المدربان على مجموعة متميزة، حيث يضم شباب الأهلي كوكبة من اللاعبين المواطنين والأجانب لديهم قدرات عالية مثل طلال سالم وسعيد مبارك وقيس عمر ومحمد وأحمد وحامد عبداللطيف، والأميركي نيكولاس ومواطنه براندون، وفي المقابل يضم الوصل عنصري الخبرة والشباب ممثلاً في راشد أيمن وخليفة خليل وكوبي.