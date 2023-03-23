«يوفنتوس أبوظبي» تستضيف «يوم العائلة»



أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت أكاديمية يوفنتوس أبوظبي مباريات ودية في ملعب «فالكون» بجامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات، وذلك في إطار احتفالاتها بـ «يوم العائلة».

وشهدت فعاليات البطولة الودية إقامة مباريات لكرة القدم بين فرق متعددة من مختلف الفئات العمرية بفروع أكاديمية يوفنتوس أبوظبي، والموجودة في استاد زايد للكريكيت بمنطقة «خليفة أ»، وملاعب كورة سبورتس بجزيرة الريم، إضافة إلى فرع جامعة نيويورك أبوظبي.

وشهدت المباريات السفير الإيطالي لورنزو فنارا، وأحمد رحمة المسعود رئيس أكاديمية يوفنتوس أبوظبي، وصلاح أديب الرئيس التنفيذي لأكاديمية يوفنتوس أبوظبي، إلى جانب أسطورة يوفنتوس أندريا بارزالي، ومدير أكاديمية يوفنتوس ديفيد فورناكا، ومدير تطوير الأعمال الدولية في أكاديمية يوفنتوس مارتينو ريمولدي.

كما تضمن الحدث تنظيم أنشطة تفاعلية للأطفال والعائلات، ما وفر لأفراد الجالية الإيطالية وأعضاء نادي مشجعي يوفنتوس في أبوظبي فرصة الالتقاء والاستمتاع بأجواء رياضية وترفيهية رائعة.