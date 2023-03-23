الجمعة 24 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«يوفنتوس أبوظبي» تستضيف «يوم العائلة»

«يوفنتوس أبوظبي» تستضيف «يوم العائلة»
23 مارس 2023 14:01

 
أبوظبي (الاتحاد)


نظّمت أكاديمية يوفنتوس أبوظبي مباريات ودية في ملعب «فالكون» بجامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات، وذلك في إطار احتفالاتها بـ «يوم العائلة». 

أخبار ذات صلة
«أبناء المرتفعات».. تصاعدي بـ «عقل أوروبي»!
"الحديريات" تستقبل رمضان بباقة فعاليات

وشهدت فعاليات البطولة الودية إقامة مباريات لكرة القدم بين فرق متعددة من مختلف الفئات العمرية بفروع أكاديمية يوفنتوس أبوظبي، والموجودة في استاد زايد للكريكيت بمنطقة «خليفة أ»، وملاعب كورة سبورتس بجزيرة الريم، إضافة إلى فرع جامعة نيويورك أبوظبي.
وشهدت المباريات السفير الإيطالي لورنزو فنارا، وأحمد رحمة المسعود رئيس أكاديمية يوفنتوس أبوظبي، وصلاح أديب الرئيس التنفيذي لأكاديمية يوفنتوس أبوظبي، إلى جانب أسطورة يوفنتوس أندريا بارزالي، ومدير أكاديمية يوفنتوس ديفيد فورناكا، ومدير تطوير الأعمال الدولية في أكاديمية يوفنتوس مارتينو ريمولدي.
كما تضمن الحدث تنظيم أنشطة تفاعلية للأطفال والعائلات، ما وفر لأفراد الجالية الإيطالية وأعضاء نادي مشجعي يوفنتوس في أبوظبي فرصة الالتقاء والاستمتاع بأجواء رياضية وترفيهية رائعة.

الإمارات
أبوظبي
يوفنتوس
يوفنتوس الإيطالي
جزيرة السعديات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الشارقة للفنون الأدائية» تطلق جديدها
دنيا
«الشارقة للفنون الأدائية» تطلق جديدها
اليوم 14:41
23 مهرة في سباقي كأس الوثبة بفرنسا
الرياضي
23 مهرة في سباقي كأس الوثبة بفرنسا
اليوم 14:40
إستونيا تطرد دبلوماسياً روسياً
عربي ودولي
إستونيا تطرد دبلوماسياً روسياً
اليوم 14:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©