«كولناجو أبوظبي» تطلق مبادرة «جولة بالدراجة»



أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت «كولناجو أبوظبي» مبادرة «الإفطار وجولة بالدراجة الهوائية»، وذلك للمساعدة في تشجيع الناس على الحركة وممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك.

وتنظم كولناجو مزود الدراجات الهوائية لفريق الإمارات وADQ للدراجات الهوائية، فعاليات أسبوعية مساء كل خميس، حيث يمكن للضيوف تناول وجبة إفطار صحية بجزيرة الحديريات والمشاركة في جولة مجانية بالدراجات الهوائية على مسار الدراجات الهوائية.

تمثل المبادرة خطوة جديدة ضمن جهود كولناجو المستمرة لتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة ودعم نمو رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات وإلهام الكبار والصغار لاتباع أسلوب حياة صحي خلال الشهر الكريم.

وبعد تناول الإفطار معاً كل خميس، تستمر جولة الدراجات الهوائية في المنطقة ساعة واحدة، ابتداءً من الثامنة و45 دقيقة مساءً، عقب صلاة العشاء، ويمكن للمشاركين إحضار دراجاتهم الخاصة، كما تتوفر الدراجات للتأجير مع فرصة استئجار الدراجات الهوائية الاحترافية من كولناجو والتي يستخدمها الرياضيون المحترفون في فريقي الإمارات وADQ.

ومنذ افتتاح كولناجو أبوظبي في أكتوبر 2022، استضافت العلامة أكثر من 30 جولة مجتمعية تضمنت مشاركة أكثر من 2500 دراج هاوٍ ومحترف، في مسارات مخصصة للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات.